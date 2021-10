Imma Tataranni 2/ Anticipazioni prima puntata 26 ottobre: nuove indagini a Matera

Imma Tataranni – Sostituto procuratore, al via la seconda stagione: cast e trama e location

Questa sera, martedì 26 ottobre, torna su Rai 1 alle 21.25 “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Le quattro puntate della seconda stagione, diretta da Francesco Amato, sono liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia: “Via del riscatto”, “Rione Serra venerdì”, “Maltempo” e “Come piante tra i sassi”. Nei panni di Imma Tataranni ritroviamo Vanessa Scalera: “È una donna che non intende assolutamente piacere, non è particolarmente bella, piuttosto è charmante nel carattere. Lei è Imma. Questa, credo, sia la grande forza del personaggio, una donna che non strizza l’occhio a nulla”, ha detto l’attrice su Radio Corriere Tv.

Nell’inconfondibile paesaggio di Matera, Imma dovrà gestire le aspirazioni artistiche del marito Pietro (Massimiliano Gallo), deciso a lanciarsi come musicista abbandonando il posto fisso. Combatterà ancora l’attrazione per il maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), continuerà a scontrarsi con il procuratore capo Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso). Inoltre Valentina (Alice Azzariti) si innamorerà del figlio adottivo del Procuratore capo. Tra le new entry di “Imma Tataranni 2” la carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi).

Anticipazioni Imma Tataranni 2: episodio “Mogli e buoi”

Nel primo episodio “Mogli e buoi” Imma Tataranni e la famiglia tornano a casa dopo un fine settimana a Parigi, ma Valentina è ancora scossa per essere stata lasciata dal suo ragazzo, Samuel. La PM viene subito convocata su un caso di omicidio: Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla Basilicata negli Stati Uniti, è stato ucciso sui sentieri della transumanza. A trovare il cadavere è stato Vitali, in vacanza con la sua famiglia nei boschi della Basilicata. Imma indaga senza l’aiuto del maresciallo Calogiuri che, dopo il bacio della festa della Bruna, è andato in missione all’estero.

Al suo ritorno, Calogiuri vorrebbe riprendere da dove aveva lasciato il suo rapporto con la PM, ma è Imma è categorica: quel bacio è stato un errore. Involontariamente Imma getta il maresciallo tra le braccia della collega Jessica Matarazzo (Ester Pantano). Ma non è tutto: Pietro sembra voler cambiare vita, lasciare il lavoro in Regione e aprire un locale jazz nei possedimenti di famiglia. Infine Valentina si avvicina al figlio di Vitali e abbraccia le ideologie ambientaliste…



