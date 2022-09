Imma Tataranni 2, anticipazioni puntata 29 settembre/ Pietro va via di casa

Imma Tataranni 2, i nuovi episodi su Rai 1

Imma Tataranni è tornata con quattro nuovi episodi. La seconda stagione della serie tv liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia è stata divisa in due parti: la prima – sempre composta da quattro episodi- è andata in onda dal 26 ottobre al 9 novembre 2021, la seconda ha debuttato lunedì 27 settembre su Rai 1. Nella quarta puntata della seconda stagione Imma Tataranni (Vanessa Scalera) si trovava ad affrontare una crisi col marito (Massimiliano Gallo). Davvero il bel carabiniere Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) farà crollare il matrimonio? “Le nuove puntate affrontano e sviscerano ulteriormente la crisi. Imma e Pietro dovranno fare i conti con un momento complicato della loro vita di coppia”, ha detto il regista Franco Amato a Repubblica. Dopo il debutto con “Il peso dell’anima”, la sesta puntata della seconda stagione di Imma Tatarani – Sostituto procuratore andrà in onda giovedì 29 settembre, in prima serata su Rai 1. Il titolo dell’episodio è “La doppia vita di Mister E.”

Imma Tataranni 2, anticipazioni “La doppia vita di Mister E.”

Nel quinto episodio della seconda stagione di Imma Tatarani – Sostituto procuratore, dal titolo “La doppia vita di Mister E.”, Imma si trova ad affrontare la crisi con Pietro, sperando che il marito riesca prima o poi a lasciarsi alle spalle la storia della foto compromettente con Calogiuri. Brunella, la madre di Imma rimasta senza badante, si trasferisce a casa loro e Pietro approfitta della situazione per andarsene a casa dei suoi. La soluzione è provvisoria ma Imma non condivide la decisione del marito di allontanarsi da casa. Intanto Calogiuri non è del tutto convinto che Jessica sia la donna della sua vita. Inoltre uno dei due dovrà trasferirsi in un’altra sede: ma chi si trasferirà? Ricordiamo che la fiction è liberamente tratto dai romanzi di Mariolina Venezia “Via del riscatto”, “Rione Serra venerdì”, “Maltempo’” e “Come piante tra i sassi”.

