Imma Tataranni 2/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Mazzocca arrestato, Romaniello…

Imma Tataranni 2, settima puntata su Rai 1

Questa sera, giovedì 6 ottobre, alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la settimana puntata della seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Ricordiamo che la seconda stagione della fiction, tratta dai romanzi di Francesca Amato, è stata divisa in due parti: la prima parte, composta da 4 episodi, è andata in onda dal 26 ottobre al 9 novembre 2021, la seconda – sempre composta da 4 episodi – dal 27 settembre al 13 ottobre 2022. L’episodio cinque e sei di “Imma Tataranni 2” hanno riscosso un ottimo successo: 4.424.000 telespettatori e share del 25,2% per il primo, 4257000 spettatori e share del 24,8% per il secondo. Stasera andrà in onda il settimo episodio dal titolo “Angelo o diavolo”. Scopriamo le anticipazioni.

Imma Tataranni 2/ Anticipazioni 29 settembre: Pietro va via, con Imma c'è crisi...

Imma Tataranni 2, anticipazioni “Angelo o diavolo”

Il settimo episodio della seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” si intitola “Angelo o diavolo”. Nella scorsa puntata Imma e Calogiuri hanno incontrato Romaniello, pronto a fare uno scambio: la sua libertà in cambio della testa di Agenore Mazzocca, il capo della cosca ndranghetista. Imma ha riferito a Vitali la proposta di Romaniello, e il procuratore ha acconsentito. Il boss viene arrestato ma si affretta a dire a Imma che chi l’ha venduto è un serpente a sonagli.

Anticipazioni Imma Tataranni 2/ Puntata 6 ottobre: svolta su Mazzocca, Romaniello confessa...

Ma per Imma non si tratta di un’informazione inaspettata: sa che Romaniello non ha fatto arrestare Mazzocca per amore della giustizia ma solo per tornaconto personale. Cosa avrà in mente il faccendiere senza scrupoli interpretato da Cesare Bocci? L’ultima puntata di “Imma Tataranni 2” andrà in onda giovedì 13 ottobre, sempre su Rai 1.

LEGGI ANCHE:

Imma Tataranni 2, dove siamo rimasti?/ La vicinanza di Imma a Calogiuri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA