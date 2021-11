Imma Tataranni 2/ Anticipazioni quarta puntata 9 novembre: Imma sotto scorta

Imma Tataranni 2, finisce la prima parta della seconda stagione

Questa sera, martedì 9 novembre, su Rai 1 va in onda il quarto e ultimo appuntamento con il ciclo autunnale di “Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore”. Sono infatti già previsti altre quattro prime serate che andranno in onda nel 2022. La serie, diretta da Francesco Amato, è liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia – “Via del riscatto”, “Rione Serra venerdì”, “Maltempo” e “Come piante tra i sassi” – hanno riscosso un grandissimo successo: 5.235.000 telespettatori e share del 24,7% la prima puntata, 4.966.000 e share del 23,2% la seconda, 5.103.000 con share del 24,1% la terza, in onda eccezionalmente di lunedì.

Grazie agli ottimi ascolti Imma Tataranni è ormai stata eletta erede naturale de Il commissario Montalbano: “Credo che Imma e Montalbano siano accomunati soprattutto dal carisma. Finalmente in tv si racconta un personaggio femminile carismatico senza associare questa connotazione, come è stato fatto finora, a isteria, depressione o santità”, ha detto l’attrice Vanessa Scalera in un’intervista rilasciata per Il Fatto Quotidiano.

Imma Tataranni 2, trama quarto episodio “Un mondo migliore di questo”

Vediamo le anticipazioni della quarta puntata di “Imma Tataranni 2” dal titolo “Un mondo migliore di questo”. Imma (Vanessa Scalera) confessa al marito Pietro (Massimiliano Gallo) che la malavita l’ha presa di mira. La donna era già stata messa in guardia dal presidente della Regione, Lombardi (Francesco Foti), coinvolto nel processo a Romaniello (Cesare Bocci), ma Imma non aveva dato troppo peso a queste parole. Pietro prende molto male la notizia, mentre il capo procuratore Vitali si vede costretto ad assegnare una scorta a Imma. Nel frattempo un atto di coraggio, che si rivela decisivo nel processo a Romaniello, costringe Samuel a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre. Tutto questo non ferma Imma dal portare avanti il proprio lavoro: la signora Lopriore, amica di sua suocera, ha subito un furto in casa, la cassaforte è stata svuotata e il portiere dell’edificio è morto d’infarto assistendo al fatto. Pochi giorno dopo, la refurtiva ricompare integra e viene ritrovato un uomo morto, Ulisse Delillo, all’interno del suo laboratorio artigianale. I due casi sono collegati. Ma per quale motivo?

