Imma Tataranni 2/ Anticipazioni replica 4 aprile: Calogiuri distratto da Jessica?

Imma Tataranni 2, anticipazioni seconda puntata in replica: “Via del riscatto”

Imma Tataranni 2 torna in onda su Rai 1 con le repliche della seconda stagione della serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice. Stasera, martedì 4 aprile, sarà trasmesso un nuovo appuntamento, più precisamente vedremo l’episodio 2×02 dal titolo “Via del riscatto”. Secondo le anticipazioni, è Halloween e Pietro ha in serbo una serata particolare per Imma: portarla a vedere il lamione dove sta allestendo il jazz club che lui ha tanto sognato. La coppia si sta recando a cena quando vengono spaventati da due colpi di pistola, che rimbombano nell’aria. Da un vicolo vicino Palazzo Sinagra spunta una donna, che si allontana nella notte senza essere vista. E’ lei la colpevole?

Orietta Berti lascia il Grande Fratello Vip?/ "Ecco cosa dice il contratto": l'indiscrezione bomba

Il giorno dopo, Imma è alle prese con un problema idraulico a casa, quindi deve trasferirsi dalla suocera. E all’interno di Palazzo Sinagra, il sostituto procuratore scopre che è stato rinvenuto il cadavere di Luciano Ribba, un agente immobiliare, morto la sera prima. E’ stato lui ad essere stato ucciso? Imma si mette subito all’opera occupandosi del caso che sembra molto particolare: di mezzo ci sono i fantasmi, sedute spiritiche, ma si parla anche di ex amanti ed ex amici, pettegolezzi di paese e anziani misantropi. La protagonista è come sempre supportata dall’agente Ippazio Calogiuri che appare un po’ troppo distratto al lavoro. Il giovane ha la mente altrove e pensa a Jessica, che lo presenta ai genitori e vorrebbe anche portarlo con lei in Sicilia per il matrimonio del fratello.

Amici 22: Samuele Segreto debutta al cinema/ La promessa di Beppe Fiorello

Imma Tataranni 2 in replica, anticipazioni puntata del 4 aprile 2023

Imma Tataranni 2 prosegue nella serata del 4 aprile con le indagini del sostituto procuratore sulla morte di Luciano Ribba. Il caso verrà risolto non senza alti e bassi. Intanto la protagonista avverte il marito molto distante; Pietro è infatti sempre più preso dai lavori del locale, mentre la donna scopre che la figlia ribelle Valentina sta uscendo con Gabriele Vitali, il figlio del procuratore capo. Il problema è che Imma lo scopre nel peggiore dei modi e non approva proprio questa frequentazione. Gabriele è infatti un attivista incline alla violenza, descritto come un incrocio tra Greta Thunberg e Che Guevara. Il ragazzo organizza una manifestazione di protesta e convince Valentina a partecipare. E quando i due ragazzi vengono arrestati e portati in caserma, è proprio qui che Imma e Vitali si trovano faccia a faccia e scoprono tutto.

LEGGI ANCHE:

Scelta Lavinia Mauro, chi è?/ Alessio Corvino, le parole d'amore: "Sei la mia favola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA