Imma Tataranni 2: anticipazioni seconda parte, quando torna in tv/ Quante puntate nel 2022? Saranno quattro

Questa sera, martedì 9 novembre, con la puntata “Un mondo migliore di questo” si conclude il ciclo autunnale di “Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore”. Ma la seconda stagione della fortunata fiction di Rai 1 non è ancora finita. Sono, infatti, già previste quattro prime serate che andranno in onda nel 2022, probabilmente in primavera. Di cosa parleranno le nuove puntate di “Imma Tataranni 2”? Al momento non ci sono molte anticipazioni, ma sicuramente la questione tra Imma e il faccendiere senza scrupoli Saverio Romaniello non si è ancora conclusa. In questa prima parte di stagione Romaniello ha tramato contro Imma, colpevole di averlo messo dietro le sbarre. Romaniello verrà condannato o riuscirà a farla franca?

Imma Tataranni 2: le anticipazioni di Alessio Lapice

Le anticipazioni delle prossime puntate di “Imma Tataranni 2” rivelano che ci saranno ancora diversi colpi di scena sopratutto per quanto riguarda la vita sentimentale del procuratore interpretato da Vanessa Scalera. Alessio Lapice, che interpreta il maresciallo Ippazio Calogiuri, ha anticipato come si evolverà il rapporto tra Calogiuri e Imma: “Nei nuovi episodi delle seconda stagione lei si innamorerà di me. Il nostro rapporto nella nuova stagione sarà molto più intenso”, ha detto a Tv Mia. E ha aggiunto: “Mi spiace per Pietro ma con la concorrenza del giovane Ippazio il suo personaggio non avrà nessuna speranza”. Nei nuovi episodi, quindi, Imma deciderà di chiudere definitivamente la sua relazione con il marito e di viversi la storia con Ippazio? Bisognerà aspettare ancora qualche mese per scoprirlo.

