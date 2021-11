Imma Tataranni 2/ Anticipazioni terza puntata 8 novembre: Dai sassi alle stelle

Imma Tataranni 2, anticipazioni terza puntata

Questa sera, lunedì 8 novembre, su Rai 1 va in onda il terzo e penultimo appuntamento con “Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore”. La serie, diretta da Francesco Amato, è liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia “Via del riscatto”, “Rione Serra venerdì”, “Maltempo” e “Come piante tra i sassi”. Le prime due puntate di “Imma Tataranni 2” hanno riconfermato il successo della fiction con Vanessa Scalera: 5.235.000 telespettatori pari al 24.7% di share per la prima, 4.966.000 telespettatori e 23,2% di share per la seconda.

Domani sera, martedì 9 novembre, andrà in onda la quarta puntata che chiude il suo ciclo autunnale, ma la serie tornerà nel 2022 con altre quattro prime serate: “L’ambizione condivisa era quella di realizzare, più che otto puntate di serie, otto film. Ciascuno con una propria storia, un cast, propri ambienti, stagioni e un’identità visiva specifica”, ha spiegato il regista.

Imma Tataranni 2, trama episodio “Dai sassi alle stelle”

Vediamo le anticipazioni della terza puntata di “Imma Tataranni 2” dal titolo “Dai sassi alle stelle”. Il cadavere di Marta Ventura, amica e compagna di yoga di Diana (Barbara Ronchi), cancelliera di Imma, viene ritrovato sul tetto del Centro di Geodesia di Matera. La scienziata è stata uccisa con un colpo di pistola. Durante le indagini Imma, affiancata dalla nuova collega Laura Bartolini (Martina Catuzzi), scopre che fin da quando era in Germania, Marta aveva avuto sospetti sulla diga di Montegerardo: problemi di stabilità e usure che, se trascurati, avrebbero potuto provocare una catastrofe ambientale. Ma la Tataranni non è convinta di questa pista e pensa a un femminicidio. In procura gli animi sono in subbuglio, Diana è sconvolta per la morte dell’amica, Imma pensa che il maresciallo Calogiuri tradisca Jessica con Laura e gli fa una paternale. Infine Samuel, ancora innamorato di Valentina, torna Matera.

