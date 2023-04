Imma Tataranni 3: quando esce la terza stagione?/ L’annuncio del sindaco di Matera

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: repliche in corso e conferme per il cast della terza stagione

Dopo una lunga attesa arrivano finalmente novità importanti sul fronte Imma Tataranni, una delle serie TV targate Rai che più ha appassionato i telespettatori nel corso delle prime due stagioni. L’attesa per gli intrecci della terza stagione è aumentata dal 28 marzo; data a partire dalla quale – in prima serata su Rai Uno – è partita una carrellata di repliche relative alle stagioni precedenti. Stando alle ultime indiscrezioni, lo sceriffo di Matera potrebbe tornare a breve con il terzo capitolo della storia.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore, liberamente ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, è tra le più giovani serie TV in voga sulle reti Rai ma non per questo meno seguita degli altri titoli già più affermati. Il grande seguito della storia raccontata sapientemente da Vanessa Scalera – nel ruolo di protagonista – è confermato dagli ottimi risultati in termini di share ottenuti dalle repliche partite alcuni giorni fa, alimentando chiaramente la curiosità rispetto alla terza stagione. Proprio in merito al terzo capitolo della serie TV, il portale web di Radio Deejay conferma la presenza nel cast di Massimiliano Gallo e Alice Azzariti, rispettivamente Pietro – marito di Imma Tataranni – e la figlia Valentina.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3: data delle riprese e possibile esordio televisivo

La terza stagione de Imma Tataranni – Sostituto procuratore è stata recentemente confermata ma non erano ancora state chiarite le tempistiche delle riprese e l’ipotetica messa in onda. A spazzare via ogni dubbio sul primo quesito è stato direttamente il sindaco della città di Matera. Come riportato dal portale di Radio Deejay, il primo cittadino della città dei sassi avrebbe confermato che le riprese della terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore sarebbero iniziate lo scorso 13 marzo.

Chiaramente, la notizia delle riprese già partite per il terzo capitolo di Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha generato un grande entusiasmo nei telespettatori che non vedono l’ora di poter sostituire le repliche con una trama nuova di zecca. Per quanto riguarda la messa in onda per il momento è possibile parlare unicamente di ipotesi; sempre il portale web di Radio Deejay riporta come possibilità la prossima stagione televisiva. Se così dovesse essere, la terza stagione con Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni potrebbe tornare sul piccolo schermo e su Rai Uno a partire dal prossimo autunno.











