Immagini auguri di Natale 2024 con le cartoline dei reali

Nelle ore precedenti al Natale e nel giorno della Vigilia è tempo di cercare qualche curiosa idea per i regali, cerchiamo dunque di regalarvi qualche alternativa alle immagini auguri di Natale 2024 con qualcosa di sicuramente meno banale. Non sono mancati gli auguri di Natale 2024 da parte dei reali di Monaco, intervenuti su Instagram con un messaggio speciale per tutti i follower: “Il Princier Palace è lieto di condividere con voi la foto del biglietto di auguri della famiglia principesca”. Immagini di auguri di Natale 2024 che arrivano anche da parte del principe William e da Kate, sempre attraverso i social con una cartolina animata:

Teodora e l'eliminazione da Amici 2024: "Sono triste, avrei voluto proseguire"/ "Ho imparato molto"

“Vi auguriamo Buon Natale e felice nuovo anno”.La fotografia di famiglia ritrae il principe William, Kate Middleton e i loro tre figli. Sotto la foto è scritto “2024”. La cartolina è animata e troviamo dei fiocchi di neve che cadono in primo piano e le luci dell’albero di Natale sullo sfondo in versione lampeggiante, mentre è spuntata anche un’immagine inedita dei loro figli Archie e Lilibet Diana.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dal 23 al 29 dicembre 2024/ Bilancia briosi, Sagittario in lite col partner?

Immagini auguri di Natale 2024, l’idea dei reali di Spagna

A rendere il Natale più speciale e caloroso quest’anno ci hanno pensato i vari reali presenti sui social, da quelli del Regno Unito ai monegaschi, fino ad arrivare agli spagnoli, che invece hanno optato per un ritratto di famiglia insieme alle figlie Leonor e Sofia. Insomma, la famiglia è al centro nelle immagini auguri di Natale 2024 e l’augurio è quello di far passare il messaggio secondo il quale i nostri cari dovrebbero stare sempre al centro, specialmente in giornate di festa e importanti come queste.

E per chi fosse in cerca di immagini auguri di Natale 2024 quest’anno sono più in voga che mai le immagini dei Reali, scesi in campo per augurare a tutti delle felicissime feste.

Angelina Mango in ospedale: "Mi sono ustionata", cos'è successo e come sta ora/ Paura prima di Natale