Immagini Befana 2020/ Gif, meme e video per Whatsapp e Facebook

Epifania 2020 in arrivo e nuovi trip mentali per trovare le giuste immagini e gif animate per festeggiare e augurare il meglio a parenti e amici. Anche in questo caso la quantità di temi e immagini da scegliere non è di certo esigua, ma cosa scegliere e perché? Per la festa della Befana possiamo trovare delle simpatiche immagini online che ci permettono di andare a raccogliere idee per fare gli auguri ai nostri amici tra gif, Meme e video che possiamo postare o condividere in chat e social network. Ovviamente protagonista incontrastata è la vecchietta sulla scopa che per tradizione la notte tra il 5 e il 6 gennaio porta i dolci a chi si è comportato bene e il carbone a chi invece non ha fatto il suo dovere. Mai come in questo caso può essere l’ironia a farla da padrone e per questo sarà interessante andare a trovare anche delle idee che possano rendere simpatica una festività a cui sono più interessati i bambini, nonostante il forte significato religioso che c’è dietro. La tradizione della vecchietta che porta in regalo doni e dolciumi deriva dal passo della Bibbia in cui viene raccontato il viaggio dei Re Magi che proprio il 6 gennaio arrivarono per portare nella grotta a Betlemme oro, incenso e mirra al bambino Gesù.

Immagini Befana, le influenze asiatiche

Per le immagini della Befana sono interessanti anche le influenze asiatiche. In molti infatti stanno utilizzando l’immagine di “Kiki Consegne a Domicilio”. Nel film del famoso regista giapponese Hayao Miyazaki, uscito nel 1989 ma editato in Italia solo nel 2002, troviamo una giovane bimba, la strega Kiki che da il nome al film, viaggiare su una scopa anche se per motivi del tutto slegati alla festività religiosa. Nel mondo orientale infatti non si festeggia l’Epifania, festa non riconosciuta se non da singoli gruppi che hanno magari passato parte della loro vita in Europa e hanno portato la simpatica tradizione delle calze con i dolcetti. Nonostante questo l’immagine tratta dal film tratto dal romanzo di Eiko Kadono ci regala un’immagine moderna che si può associare, solo per via dell’immagine, alla Befana stessa. Anche se i puristi del cinema si troveranno in disaccordo con questa scelta.

