Immigrato defeca nella fontana dell’ospedale di Borgo Trento/ Choc a Verona

Choc a Borgo Trento, provincia di Verona: immigrato defeca nella fontana dell’ospedale Polo Confortini. Come spiegano i colleghi di Libero, il gesto è stato immortalato dai presenti con fotografie e video, accompagnate da grande indignazione. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, l’episodio è stato registrato nella giornata di ieri, lunedì 2 marzo 2020: l’immigrato, le cui generalità non sono state rese note, si è diretto verso l’atrio del Polo Confortini e una volta giunto alla fontana ha fatto i suoi bisogni come se nulla fosse. Presenti al momento dei fatti medici, infermieri e pazienti, ma questo non è bastato per fermare l’uomo…

Libero evidenzia che nell’ospedale di Borgo Trento è in corso in questi giorni la sanificazione per l’emergenza coronavirus e che non si è trattato di un problema di salute: nessuna dissenteria e nessun attacco improvviso, quello dell’immigrato è stato un gesto consapevole. L’uomo è stato successivamente allontanato dal Polo Confortini e non gli sarebbe stata comminata alcuna multa: sul posto sono poi giunti gli esperti per sanificare la zona. Un episodio choc che sta facendo il giro del web, un gesto che ha mandato su tutte le furie numerosi utenti di Twitter. In molti hanno ricordato che per un episodio simile – ha orinato in un vicolo – uno studente di La Spezia è stato punito con una multa di 5 mila euro…

Mentre da giorni è in corso la sanificazione dell’ospedale di #BorgoTrento(#Verona),per #Newsweek tra le strutture ospedaliere d’eccellenza nel mondo,un immigrato ha usato la fontana del cortile come latrina.Non ho parole e voi?@FratellidItaIia @FDI_Parlamento @vocedelpatriota pic.twitter.com/lFhKfXsf37 — carettamc (@carettamc11) March 3, 2020





