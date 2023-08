“Impatto catastrofico del covid sui bimbi”/ Studio Uk: “Diminuite socialità ed emozioni”

Secondo un recente studio realizzato in Gran Bretagna, il lockdown a causa del covid ha avuto un impatto “catastrofico” sulle capacità sociali ed emotive dei bimbi. Nel dettaglio, come si legge stamane sul Daily Mail, quasi la metà dei genitori intervistati ha affermato che i propri figli sono peggiorati dal punto di vista appunto della socialità e delle emozioni, durante la pandemia.I bambini di età compresa fra quattro e sette anni hanno avuto delle conseguenze più significative (pari al 52%), rispetto ai ragazzi fra i 12 e i 15 anni (comunque al 42%), stando alla ricerca realizzata dall’Institute of Fiscal Studies (IFS). Il lockdown da covid e nel contempo la chiusura delle scuole hanno impattato in maniera molto negativa sui giovani britannici, alla luce dei risultati di questo studio condotto su 6.095 genitori con figli di età compresa fra i 4 e i 16 anni.

Il 48% ha appunto segnalato la diminuzione della socialità e delle emozioni dei minorenni, ed in particolare i più colpiti sono stati quei bimbi i cui genitori hanno perso il lavoro durante il covid, che avevano “una probabilità significativamente maggiore di sperimentare un peggioramento delle loro capacità socio-emotive rispetto a quelli i cui genitori non erano stati licenziati (51% contro 45%)”. Di conseguenza è emerso che i minorenni i cui genitori hanno avuto una stabilità economica durante il covid “hanno resistito in media meglio rispetto alle capacità dei bambini le cui famiglie hanno affrontato una maggiore instabilità economica”.

IMPATTO COVID SU BIMBI UK, SKINNER: “GOVERNO DEVE AGIRE ORA”

Arabella Skinner, del gruppo dei genitori UsForThem, ha affermato che i bambini sono diventati “danni collaterali” durante la pandemia di covid, aggiungendo che: “Le politiche sulla pandemia non hanno preso in considerazione l’impatto sui bambini, Ci sono state molte occasioni in cui gli avvertimenti sono stati ignorati e i bambini erano in effetti un danno collaterale. È un fatto inevitabile che lo sviluppo di molti dei nostri figli sia stato influenzato negativamente dalle restrizioni dovute alla pandemia”.

Quindi l’appello: “Il governo deve agire ora, deve sostenere tutti i servizi che sostengono i nostri bambini e garantire che ciò non accada mai più”. Le ha fatto eco la deputata Tory Esther McVey: “Ora dobbiamo accettare e imparare dall’entità dei danni causati dalla chiusura delle scuole e dai blocchi”.











