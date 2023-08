Impeachment Biden/ La deputata Marjorie Taylor Greene: “Lo voteremo e Trump tornerà alla Casa Bianca”

La deputata ultra trumpiana Marjorie Taylor Greene attacca il presidente Joe Biden: “Voteremo l’impeachment”

La deputata ultra-trumpiana Marjorie Taylor Greene è andata giù pesante nei confronti del presidente Biden, preannunciando un impeachment “che deve essere il primo provvedimento approvato dalla Camera quando tornerà a riunirsi”. In una intervista riportata da La Repubblica, la deputata non usa termini e toni moderati nei confronti di Joe Biden, mentre apre le porte ad un ritorno di Donald Trump alla casa bianca. “Le primarie repubblicane sono già finite, l’ex presidente le vincerà. Io sua vice? È una decisione che spetta a lui”, ha detto Marjorie Taylor Greene.

“I dibattiti sono irrilevanti, perché le primarie repubblicane sono già finite e le ha vinte Trump. Ora noi dobbiamo concentrarci sull’impeachment di Biden, che deve essere il primo provvedimento approvato dalla Camera quando tornerà a riunirsi”, ha ribadito la deputata repubblicana. Georgia Marjorie Taylor Greene, come dicevamo, non è nota per posizioni moderate, ma le sue parole vanno considerate con grande attenzione perché è una delle alleate più strette di Donald Trump.

I sospetti dei repubblicani su Joe Biden: ecco perché il presidente rischia l’impeachment, i “pro Trump” premono

Su Joe Biden, dunque, incomberebbe il rischio impeachment se, come riferisce Il Giornale, non consegnerà informazioni personali quali l’estratto del suo conto corrente e delle sue carte di credito. L’ex socio Devon Archer avrebbe dichiarato che l’allora vicepresidente veniva spesso messo da Hunter in viva voce al telefono durante riunioni d’affari.

Ma il presidente ha sempre negato di aver ricevuto fondi da entità stranieri, mentre il partito repubblicano promette battaglia su questo fronte, evidentemente perché convinto che Biden abbia incassato tangenti. Situazione intricata per Joe Biden, che deve fare i conti con le fazioni più “aggressive” e pro-Donald Trump, che tentano di incalzarlo e metterlo politicamente all’angolo.

