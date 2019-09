Impeachment Trump: si teme per sicurezza talpa/ Presidente Usa “voglio incontrarla”

Impeachment Trump: ora si teme per l’incolumità della “talpa” della telefonata tra il presidente Usa e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Per tale ragione, come riferisce oggi Repubblica.it, è stata messa sotto protezione da parte delle autorità federali che hanno espresso i loro timori per la sua sicurezza. A riferirlo sono i media americani che citano una lettera del legale della talpa, Andrew Bakaj, che ha spiegato come il numero uno dell’intelligence Usa avrebbe attivato le “appropriate risorse” per mettere sotto protezione la talpa. Nella telefonata in oggetto, Trump chiedeva al collega ucraino di riaprire l’inchiesta sul figlio di Joe Biden al solo scopo di screditare l’avversario possibile candidato democratico alle elezioni presidenziali e quindi di interferire nelle elezioni del 2020. Al tempo stesso Joe Biden ha già scritto alle principali Tv Usa chiedendo di non invitare più in studio Rudy Giuliani, legale personale del presidente Usa in trasmissioni dove si parla dell’Ucrainagate.

IMPEACHMENT TRUMP: PRESIDENTE USA VUOLE INCONTRARE LA TALPA

Nel frattempo, Donald Trump è intervenuto chiedendo di incontrare la talpa ed ha lanciato un avvertimento: contro chi ha passato le informazioni potrebbero esserci gravi conseguenze. Su Twitter il tycoon a stelle e strisce ha cinguettato: “Questa persona stava spiando il presidente americano?”. Ed ancora, “Come ogni americano merito di incontrare il mio accusatore” che “ha scritto cose terribili dicendo che sarei stato io a dirle. Non solo voglio incontrare il mio accusatore, che ha presentato informazioni di seconda e terza mano, ma voglio incontrare la persona che gli ha dato le informazioni”. Già nei giorni scorsi, sempre Trump aveva usato parole fortissime contro la talpa asserendo: “Siamo in guerra. Queste persone sono malate”. Come spiega l’Ansa, nel corso di un evento a porte chiuse negli uffici della rappresentanza americana all’Onu, Trump avrebbe definito “molto faziosa” la talpa ed avrebbe al tempo stesso ribadito i suoi attacchi contro Joe Biden ed il figlio.

