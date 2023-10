Incendio Bagnara Calabra, muro di fuoco sopra la cittadina/ Video, case evacuate, brucia il cimitero

Sono ore di alta tensione a Bagnara Calabra, comune della provincia di Reggio Calabria, a causa di un devastante incendio scoppiato nella serata di ieri. A prendere il fuoco, come mostrato da numerosi video pubblicati in queste ore sul web, fra cui quello che trovate qui sotto, una parte importante del costone che sovrasta la zona di Marinella ed il porto, creando uno scenario di fuoco davvero da brividi. Secondo quanto riportato dai numerosi media locali che stanno trattando la vicenda, l’incendio sarebbe partito dalle colline ma nel giro di breve tempo, alimentato anche dal vento e dalle temperature che sono ancora piuttosto miti in quelle zone, ha raggiunto il centro abitato, bruciando anche il cimitero.

La protezione civile e le autorità sono dovute intervenire per evacuare alcune zone che si trovavano troppo a ridosso delle fiamme, mettendole in sicurezza, e nel contempo sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, circa una ventina di uomini con almeno dieci mezzi, giunti da tutta la provincia di Reggio Calabria e dal dal comando di viale Europa nel capoluogo calabrese. Viste le difficoltà nel domare l’incendio di Bagnara Calabra, è stato richiesto anche l’intervento dei soccorsi a livello regionale, con l’invio sul posto della colonna mobile con l’aiuto di uomini e mezzi provenienti da Catanzaro.

INCENDIO BAGNARA CALABRA, INTERVENUTO ANCHE UN CANADAIR

Inoltre è intervenuto un canadair, aereo in grado di trasportare tonnellate d’acqua per poi riversale nella zona dell’incendio, che comunque con l’arrivo della notte si è dovuto fermare. Sul posto la protezione civile, i carabinieri, la polizia locale e gli operatori di Calabria Verde.

Ovviamente è altissima la tensione fra i cittadini, che da due giorni stanno vedendo gli incendi avanzare sempre di più e avvicinarsi pericolosamente alle loro case. Le fiamme sono alimentate da un forte vento di scirocco e per il momento non sembrano intenzionate a placarsi nonostante i vigili del fuoco siano al lavoro da ore.

