Incendio Bolzano/ Video, a fuoco azienda che produce colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Un gravissimo incendio si è verificato quest’oggi a Bolzano, con le fiamme che sono scoppiate dalle ore 9:15 di stamane. Il rogo, come riferito da TgCom24.it, si è verificato nella zona artigianale Piani, e al momento vi è un’altissima colonna di fumo nero che è visibile da diverse parti della città trentina. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato i vigili del fuoco di Bolzano nonché dei dintorni, anche perchè l’incendio è di vaste proporzioni, come testimoniato dalle immagini che potete notare dal video qui sotto. Alla luce di quanto accaduto, le autorità hanno deciso di evacuare la scuola vicina.

Secondo quanto emerso a bruciare è lo stabilimento dell’Alpitronic, azienda leader mondiale delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, e il rogo sarebbe scoppiato in una zona della stessa azienda dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Al momento non si registrano feriti ne vittime, quindi nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre è stata comunicata la chiusura dello spazio aereo sopra la città.

INCENDIO BOLZANO, LA NOTA DEL COMUNE

Il Comune di Bolzano, intervenendo sulla vicenda, ha fatto sapere che: “In mattinata si è sviluppato un grosso incendio in zona artigianale ai Piani. La situazione è sotto controllo e l’unica precauzione da adottare è di tenere chiuse nelle vicinanze porte e finestre e di spegnere gli impianti di condizionamento e ventilazione. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell’Agenzia dell’Ambiente. Seguiranno aggiornamenti. A causa dell incendio, ai Piani si è alzata una grossa nube di fumo, ben visibile sopra la città”.

Le forze dell’ordine hanno inoltre consigliato alle persone di non uscire di casa. Lo stabilimento a fuoco si trova in via Mezzo ai Piani, e secondo quanto riferito da L’Adige pare che le fiamme si siano velocemente propagate: il rogo risulta essere difficile da contenere.

Bolzano, vasto incendio nella zona artigianale Piani: a fuoco l'intero stabilimento dell'Alpitronic, azienda che produce colonne di ricarica per auto elettriche. Chiuso lo spazio aereo nella città, evacuata una scuola superiore nelle vicinanze — ANSA @ultimoranet pic.twitter.com/jIxUYjZtzN — Ultimora.net (@ultimoranet) May 8, 2024













