Incendio intorno a stazione London Bridge/ Linee treni interrotte e edifici evacuati

Un incendio è scoppiato stamattina intorno alla stazione di London Bridge, nella zona sud della città di Londra. Quattro linee dei treni sono state interrotte ed in parte anche la linea Jubilee della metropolitana. I disagi, come riportato da Open, sono stati numerosi in tutto il quartiere, con le strade bloccate a causa del fumo nero intenso e alcuni edifici evacuati. La situazione sarebbe comunque “sotto controllo” e al momento “non ci sono segnalazioni di feriti”. A dirlo è stato il sindaco Sadiq Khan, il quale ha ricondiviso un tweet dei Vigili del Fuoco.

Le autorità competenti stanno ancora lavorando per riportare il quartiere alla normalità. Per domare le fiamme la London Fire Brigade è stata costretta a utilizzare 10 autopompe e ad impiegare 70 vigili del fuoco. Affinché le operazioni potessero essere condotte in sicurezza la zona compresa tra America Street e Great Suffolk Street è stata transennata e i residenti sono stati invitati a tenere chiuse le porte e le finestre.

Incendio intorno a stazione London Bridge: le cause

Le cause dell’incendio scoppiato intorno alla stazione di London Bridge sono ancora da chiarire. Secondo quanto riportato da Open sulla base di fonti locali, pare che all’origine delle fiamme possano esserci state due vetture elettriche che si trovavano in un parcheggio situato in prossimità della linea ferroviaria. Al momento però si tratta soltanto di ipotesi. Il nucleo investigativo dei pompieri a breve avvierà un’indagine per chiarire la questione.

La priorità attualmente è quella di riportare alla normalità il quartiere a sud di Londra. Ma non sembrerebbe essere semplice. La BBC ha riportato la testimonianza della studentessa Lauren Chopin, che vive in un appartamento in zona. “C’è molto fumo in tutta Union Street e nelle strade vicine. A volte rallenta e il fumo diventa più bianco, solo per essere seguito da un’altra enorme esplosione di fumo nero”, ha dichiarato.

