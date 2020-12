INCENDIO NELLA SCUOLA ELEMENTARE PISACANE POERIO/ Milano, 600 alunni senza aule

Incendio nella notte nella scuola elementare Pisacane Poerio di Milano. Le fiamme, partite con ogni probabilità dalla segreteria, adesso completamente distrutta, hanno raggiunto anche alcune aule dell’istituto comprensivo sito in via Pisacane, 9. Come riportato da “La Repubblica”, l’edificio, che da disposizioni ministeriali attuali avrebbe dovuto riaccogliere gli studenti a partire dal prossimo 7 gennaio, risulta al momento inagibile. Sul posto, al divampare delle fiamme, si sono portati i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione del rogo. I pompieri, intervenuti alle ore 21:30, hanno infatti sedato l’incendio soltanto alle 3 di notte. Tutti e 3 i piani dell’istituto sono inagibili: questo significa che i circa 600 alunni dovranno trovare posto possibilmente in altri istituti.

INCENDIO NELLA SCUOLA PISACANE POERIO DI MILANO

Sono ancora da chiarire le cause dell’incendio verificatosi all’istituto comprensivo Pisacane Poerio di Milano. Scartata l’ipotesi che le fiamme si siano originate dal cantiere presente nella scuola per lavori sulla facciata, collocato sul lato opposto dell’edificio. Più probabile che a fare scoppiare l’incendio sia stato un cortocircuito innescato da uno dei computer o da una delle prese elettriche che si trovavano all’interno della segretaria. In ogni caso, questa mattina i locali sono stati ispezionati dei tecnici di MM e del Comune, accompagnati nel sopralluogo dall’assessore all’Edilizia scolastica, Paolo Limonta, e dalla dirigente scolastica, Marcella Palma. Divorati dalle fiamme i mobili, gli arredi, i corridoi e alcune aule. Una stima dei danni non è stata ancora realizzata con precisione, ma c’è da credere che non sia irrisoria.



