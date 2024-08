Dopo una giornata a dir poco complicata per i Vigili del fuoco – ve ne avevamo parlato in quest’altro articolo – anche oggi si è verificato un nuovo incendio alle porte di Roma, avvertito anche dal centro cittadino con decine e decine di romani che si sono visti costretti a chiudere le finestre di casa per evitare (da un lato) di respirare l’odore acre delle sterpaglie bruciate e (dall’altro lato) di vedersi invase le stanze da cenere e fumo.

Ancora una volta – esattamente come ieri – l’incendio si è sviluppato in via Monte Carnevale nell’area ad Ovest dell’hinterland romano: l’origine sarebbe da ricondurre a grandi linee ad un rogo generatosi al civico 262; mentre data l’importanza della coltre di fiamme che sono state rapidamente alimentate dal forte vento odierno sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con 4 autobotti, accompagnati da altrettante della Protezione civile, da un elicottero ed – addirittura – da un canadair.

Incendio alle porte di Roma: altri quattro roghi indipendenti individuati alle porte della Capitale

Ignoto se il rogo di oggi alle porte di Roma sia in qualche modo collegato a quello che si è sviluppato ieri, ma è certo che – una volta concluse le operazione di spegnimento che in questo momento sono ancora in corso – le indagini aiuteranno a ricostruire un quadre via via più dettagliato; mentre nel frattempo (di nuovo: esattamente come ieri) si sono sviluppati anche altri roghi indipendenti tra via del Forte Bravetta, la zona Antica di Ostia, via della Fotografia e via di Tor Carbone.

I video e le foto dell’incendio a Roma

Forte odore di bruciato in zona Esquilino a Roma e evidente fumo nell’aria. Poiché tira parecchio vento non si riesce a individuare l’origine dal mio punto di vista.#incendio #roma #incendioroma pic.twitter.com/K7EEZZaND4 — Nick Berry (@Nick____Berry) August 29, 2024

Roma centocelle, l’aria è irrespirabile, il cielo nero e pieno di fumo.

Ci sarà un incendio molto grande da qualche parte.

Sapete dove? pic.twitter.com/TjdHfEBBDh — Valentina BOOP (@ValentinaBoop) August 29, 2024