Incentivi auto ottobre 2022/ Nuovo decreto garantisce fino a 7500 euro

L’ultimo decreto firmato e pubblicato in Gazzetta ufficiale concede la nuova tranche per gli incentivi auto 2022 fino al 7500. Tutti coloro che vorranno acquistare un nuovo veicolo devono soltanto comprendere come funzionano gli incentivi statali e passare all’atto pratico.

Incentivi auto ottobre 2022: requisiti richiesti

I nuovi incentivi per l’acquisto delle auto garantiscono agli acquirenti fino a 7500 euro per poter acquistare un nuovo veicolo. Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale contiene dunque queste nuove disposizioni.

In pratica il governo ha aumentato i bonus già concessi per l’acquisto di nuovi veicoli e che erano pari ad un minimo di 3.000 euro per chi volesse acquistare auto elettriche senza rottamazione, mentre l’incentivo poteva salire a 5.000 euro in caso di rottamazione.

Il bonus per il plugin invece scendevano da quattro a 2000 euro rispettivamente con e senza rottamazione. Il nuovo decreto invece ha rimodulato l’Ecobonus auto di agosto aumentando gli incentivi da 4.500 a 7.500 euro al massimo per l’acquisto di auto elettriche.

Incentivi auto ottobre 2022: a quanto ammontano gli ecoincentivi

In che modo ci sarà l’aumento? Saranno garantiti 7500 euro nel caso di acquisto di un’auto elettrica e con una rottamazione contestuale oppure 4500 euro se l’acquisto dell’auto a zero emissioni non viene accompagnato da rottamazione.

Tuttavia in caso di acquisto di veicoli non 100% elettrici ma ibridi il bonus sarà di 6000 euro per i veicoli con rottamazione oppure 3000 euro per i veicoli senza rottamazione.

Il decreto ha fissato un tetto massimo di reddito a 30.000 euro come indice ISEE per poter accedere agli eco-incentivi auto ottobre 2022.

Naturalmente gli incentivi saranno validi soltanto per quelle automobili che avranno un costo fino a 45 mila euro con motore plug-in mentre per i veicoli elettrici, il limite è fissato a 35.000.

Il termine ultimo per poter accedere agli eco-incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.

