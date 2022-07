Incentivi Innovazione/ Dal 27 settembre al via le domande per il bando brevetti

Il Ministero per lo sviluppo economico rifinanzierà con nuovi contributi le misure di Brevetti, Disegni e Marchi. L’apertura delle domande per la distribuzione di 46 milioni di euro messi sul piatto dal ministero, si aprirà il 27 settembre 2022. È così che il governo intende sviluppare l’innovazione tecnologica per le pubbliche medie imprese al centro dei tre nuovi bandi pubblicati dal ministero. L’obiettivo degli incentivi innovazione è quello di valorizzare le idee e i progetti all’interno delle micro, piccole e medie imprese italiane.

Incentivi Innovazione: cosa prevede il bando Brevetti

Il finanziamento di 46 milioni di euro era già stato contemplato per la programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio che va dal 2021 al 2023, adottata già dal ministro Giancarlo Giorgetti.

Le pubbliche e medie imprese italiane potranno quindi presentare la domanda a partire dal 27 settembre 2022 per il bando brevetti che dispone in totale 30 milioni di euro. Il montante complessivo include anche i 10 milioni di risorse stanziati attraverso il PNRR, Piano Nazionale Resistenza e Resilienza.

Incentivi Innovazione: i tre bandi

I tre bandi mirano a “favorire lo sviluppo di una strategia progettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro-virgola piccole e medie imprese, attraverso la concessione di erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato”.

Il bando Disegni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 agosto 2021 ed è “finalizzato a sostenere la capacità innovativa delle micro, piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni e modelli industriali”.

Con il bando Marche si intende supportare le piccole micro e medie imprese nella dimensione e nella tutela dei marchi all’estero.











