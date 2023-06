Incidente Lamborghini Casal Palocco/ Bruzzone: “Concorso di colpa della Smart? Impossibile”

A Ore 14:00 si torna a parlare del caso dell’incidente dello youtuber Matteo Di Pietro che a bordo della Lamborghini Ursus si è scontrato con una Smart Four For provocando la morte di un bimbo di 5 anni. La criminologa Roberta Bruzzone, ospite in studio, commenta: “Sicuramente la manovra che ha fatto la Smart è una manovra che si può fare, non avrà visto sopraggiungere la Lamborghini. Quella è una zona che conosco molto bene, vicino a casa mia, il limite è di 30 km/h, lei non ha proprio visto la Lamborghini, non credo ci sia spazio per un concorso di colpa, posto che, ripeto, c’è un limite di 30 e lui stava andando a 124. Se fosse andato a 50 km/h sicuramente non avrebbe provocato quel tipo di danno, ma a quella velocità non l’ha proprio vista”.

Quindi Roberta Bruzzone ha proseguito commentando la presenza degli altri ragazzi che si trovavano a bordo della Lamborghini Urus durante la famosa challenge delle 50 ore: “Se davvero questo contenuti erano nelle mani di altre persone dovrebbero essere a disposizione degli inquirenti”, riferisce la criminologa in merito a quanto scrive il gip circa la presenza di altre telecamere. “Chi l’ha tolta questa roba? Chi è entrato nell’abitacolo togliendo questo materiale?”, si parla di schede di memorie tolte dalle telecamere dagli altri ragazzi presenti sull’Urus spiega Milo Infante, conduttore di Ore 14, in diretta tv.

MATTEO DI PIETRO, ROBERTO BRUZZONE: “SE VI FOSSERO ALTRE SCHEDE DI MEMORIA…”

Poi Bruzzone ha proseguito sempre sul caso di Matteo Di Pietro: “Non è possibile che non saltino fuori queste schede di memoria, loro filmavano, che fine hanno fatto le schede? Le telecamere riprendevano la strada e riprendevano Matteo Di Pietro, come è possibile che non siano agli atti?”

“E poi – ha continuato la Bruzzone – riprendono gli audio che accadono all’interno. Io sto ragionando per ipotesi: se sono all’interno dell’auto e magari all’interno sono avvenute condotte che potrebbero aver concorso nel produrre circostanze affinchè avvenisse lo scontro è chiaro che ho vantaggio anche io affinchè il materiale non sia disponibile, io mi auguro che questo non sia avvenuto e sto ragionando solo per ipotesi, ma nel caso dovrebbe saltare fuori questo materiale”.

