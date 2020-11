Incidente Massimiliano Morra: bullizzato per il tic?/ Web contro Zelletta e Oppini

Piovono polemiche contro Andrea Zelletta e Francesco Oppini. Se quest’ultimo è ancora nel mirino del web per le brutte frasi sulle donne di qualche settimana fa, Zelletta ci è finito per aver preso in giro Massimiliano Morra. Ma cosa è accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip? Francesco ha raccontato ad Andrea di quando, da piccolo, aveva un labbro diverso da oggi e di come questo sia dunque cambiato negli anni. Per fare un esempio pratico di questo cambiamento ha però tirato in ballo Massimiliano. Peccato che, subito dopo, Oppini e Zelletta abbiano iniziato a ridacchiare e a deridere il tic di Morra. Infatti mentre Andrea fa strani versi con la bocca, Oppini continua a fare battute su qualcuno che parla “come se avesse l’acqua in bocca”.

Oppini e Zelletta nella bufera: hanno deriso Massimiliano Morra?

Di fronte a queste immagini, diventate poi virali, il web ha subito inteso fossero rivolte a Massimiliano Morra (Oppini dice infatti ‘Max’) e si è letteralmente infuriato. Il motivo di questa rabbia sta nel fatto che il tic di Morra sarebbe il risultato di un terribile incidente stradale vissuto dall’attore che gli ha causato un trauma cranico. È per questo che ora gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip chiede una forte strigliata per i due concorrenti.



