Incidente Tiburtina: morto Marco Toscano/ Roma, 27enne ha perso controllo della moto

Roma, incidente mortale sulla Tiburtina: niente da fare per il 27enne Marco Toscano. Il dramma si è consumato attorno alle ore 20.00 di ieri, mercoledì 3 luglio, nella zona industriale della strada consolare in direzione Tivoli: come riporta Roma Today, il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto andando a schiantarsi con un autocarro in prossimità del semaforo all’altezza del civico 1322. Nonostante il repentino intervento dei sanitari del 118, per il centauro non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dei fatti va ricostruita con esattezza, con i rilievi del posto effettuati dalla Polizia Stradale della compagnia locale. Marco, fisioterapista, è stato sbalzato dalla sella della sua due ruote dopo l’impatto con l’autocarro, sbattendo violentemente la tempia.

INCIDENTE SULLA TIBURTINA, MORTO IL 27ENNE MARCO TOSCANO

Il 27enne nato a Roma nella vita faceva il fisioterapista e ieri sera stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di lavoro. Cresciuto sportivamente nel circolo sportivo dei Parioli del Circolo Canottieri Aniene, era stimato e ben voluto da tutti, ecco il ricordo del direttore Gianni Nagni a Roma Today: «Un ragazzo speciale amato da tutti, qui lavorava come volontario prendendosi cura dei ragazzi diversamente abili che frequentano la nostra struttura». E racconta: «Non mancava mai ad un appuntamento con i suoi ragazzi (i diversamente abili ndr), li aiutava nelle terapie, li portava alle gare ed era sempre pronto ad aiutarli. Un ragazzo d’oro, come pochi ne ho conosciuti». Una persona speciale Marco, che lascia un vuoto enorme: «Sarebbe diventata una persona importante. Nessuno lo dimenticherà mai, il suo sorriso, la sua disponiblità, la sua bellezza d’animo rimarrano per sempre nel ricordo e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA