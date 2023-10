Incidenti oggi, 20enne morto a Bolzano dopo frontale/ Un 65enne deceduto a Firenze

Scopriamo insieme anche oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, quali siano stati principali incidenti avvenuti sulle strade italiane, scontri purtroppo mortali e con esiti drammatici. Partiamo da quello segnalato in provincia di Bolzano, di preciso in quel di Ponte Gardena, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro avvenuto presso la Strada Statale 12. L’episodio si è verificato di preciso al chilometro 457,4, e il ragazzo che è deceduto era originario della Germania. In base a quanto ricostruito dalla stampa locale, sembra che il giovane fosse a bordo di una moto quando si è scontrato con un’auto, una Ford di colore grigia al cui interno vi erano tre persone.

Un impatto devastante, frontale, che purtroppo non ha lasciato scampo allo stesso motociclista: quando infatti gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnato per lo stesso non vi era purtroppo nulla da fare. Il turista è stato infatti sbalzato con violenza a terra, colpendo l’asfalto, e non riprendendosi di fatto più. Il medico d’urgenza dell’Aiut Alpin Dolomites non ha potuto che constatare le gravissime condizioni del motociclista per poi decretarne la morte. Sulla vicenda stanno indagando le autorità per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto ed eventuali responsabilità. Da segnalare le pesanti ripercussioni sul traffico locale, e rallentamenti su tutta l’arteria.

INCIDENTI OGGI, 65ENNE MORTO IN SCOOTER A FIRENZE

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto a Bellariva, in provincia di Firenze, dove è morto un uomo di 65 anni.

La vittima era a bordo di uno scooter quando si è scontrata con un’auto, una dinamica molto simile a quella del precedente incidente. L’episodio è avvenuto nei pressi del semaforo all’incrocio tra via De Sanctis e Lungarno Colombo: l’uomo stava procedendo verso il centro città quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finiti addosso ad un’auto. Anche in questo caso ogni tentativo di rianimare lo scooterista è stato vano: morto sul colpo.

