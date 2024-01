Incidenti oggi, 38enne morto a Carbonia dopo scontro moto-auto/ 18enne vittima a Catania

Andiamo a fare il punto come ogni giorno anche oggi, martedì 16 gennaio 2024, su quali siano stati i principali incidenti stradali verificatesi in Italia. Cominciamo subito da quello accaduto in Sardegna, precisamente vicino alla località di Carbonia, a sud dell’Isola, dove un motociclista 38enne ha perso la vita. La vittima, come riferisce moto.it, si chiamava Andrea Biggio, un centauro di professione operaio che avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, finendo poi sull’asfalto. Il destino ha voluto che proprio in quegli istanti sopraggiungesse dall’altra parte una vettura che ha preso in pieno il 38enne.

Trento, Maria Antonietta Panico trovata morta in casa dall'ex marito/ Omicidio o malore? Attesa autopsia

L’automobilista non ha potuto evitare l’impatto con il centauro a terra, di conseguenza lo stesso ha subito delle gravissime lesioni, morendo pressochè sul colpo. Sul luogo dell’incidente si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del soccorso del 118 che hanno provato in tutti i modi a rianimare il motociclista invano, e alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca. Resta da capire cosa sia successo e come mai Andrea Biggio abbia perso il controllo della propria moto, forse per una distrazione, l’alta velocità o il fondo scivoloso. Da ricostruire con esattezza lo scontro ed eventuali responsabilità.

Inter, il "sistema" della Curva Nord nell'indagine Digos/ Criminalità e finte onlus per fare affari

INCIDENTI OGGI, 18ENNE MORTO A CATANIA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello purtroppo avvenuto in provincia di Catania e che ha causato la morte di un 18enne. La giovane vittima, originaria di Misterbianco, era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica, ma nella giornata di ieri ha purtroppo esalato l’ultimo respiro.

L’episodio si era verificato di preciso in via Rinaudo, zona industriale di Pianto Tavola a Belpasso: il ragazzo era stato soccorso in condizioni disperate, ed era stato quindi trasportato in codice rosso, attraverso l’elicottero, presso l’ospedale Cannizzaro di Catania: il personale sanitario le ha provate tutte pur di salvargli la vita ma alla fine ha alzato bandiera bianca. Assieme al giovane vi era un amico, che si trova attualmente ricoverato all’ospedale San Marco di Catania, ma non sarebbe in pericolo di vita. Durante lo scontro i due erano a bordo di uno scooter venuto a contatto violentemente con un’auto: sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine.

Regione Lombardia investe nelle piste ciclabili/ Approvati 62 nuovi interventi per 18 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA