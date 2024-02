Incidenti oggi, bus di studenti fuori strada a Potenza: strage sfiorata/ Ferito l’autista, alunni illesi

Un bus con a bordo 40 studenti tutti di età compresa fra i 14 e i 18 anni, è uscito fuori strada, ribaltandosi, in quel di Baragiano, in provincia di Potenza. Una strage sfiorata raccontano già i soccorritori, visto che ad eccezione di un ferito ritenuto grave ma non in pericolo di vita, tutte le persone a bordo sono di fatto illese. Ad avere la peggio, come si legge sul sito di TgCom24, è stato l’autista dello stesso pullman.

Secondo quanto emerso il bus carico di ragazzi avrebbe evitato una collisione con un’auto, precisamente un’Alfa Romeo 147, e l’automobilista sarebbe rimasto incastrato nella vettura, quindi estratto dai vigili del fuoco, comunque vivo: è ferito ma non è fortunatamente in pericolo di vita. In merito invece alla dinamica di quanto accaduto, sembra che l’autobus, per evitare la collisione frontale con l’automobile di cui sopra, abbia deviato all’improvviso, finendo quindi fuori strada e adagiandosi sul suo lato destro. Fortunatamente, come detto sopra, tutti gli studenti presenti sull’autobus starebbero bene, solo qualche escoriazione e “ammaccamento”, ma nessuno ha avuto gravi conseguenze.

INCIDENTI OGGI, BUS DI STUDENTI FUORI STRADA A POTENZA: ECCO COSA SAREBBE SUCCESSO

In ogni caso alcuni studenti sono stati portati presso l’ospedale San Carlo di Potenza per tutti i controlli del caso, giusto per accertarsi che le loro condizioni fisiche siano buone. Sul posto, oltre agli uomini del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco, anche i carabinieri, che hanno fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

“Per fortuna ci sono pochi feriti lievi, si è trattato di un miracolo” è stato il commento del sindaco di Baragiano come si legge su RaiNews “A vedere la situazione del pullman poteva esserci una tragedia”. L’incidente si è verificato di preciso lungo la strada provinciale 83 e stando ad una prima ricostruzione sembra che l’Alfa Romeo 147 fosse in fase di sorpasso.

