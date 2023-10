Incidenti oggi, due ragazzini su monopattino investiti a Milano/ Motociclista morto a Bareggio

Andiamo a scoprire anche oggi, martedì 10 ottobre 2023, quasi siano stati i principali incidenti verificatisi sulle strade italiane e cominciamo da quello avvenuto presso la città di Milano nella giornata di ieri, dove due ragazzini sono stati investiti da un’auto. Come riferito dai colleghi di Rai News, i due giovani avevano 11 e 12 anni, e si trovavano a bordo di un monopattino quando sono stati falciati da un’auto. Ancora da chiarire le dinamiche di quanto accaduto, ma fortunatamente entrambi sono rimasti solo feriti.

Uno dei due è stato soccorso in codice verde dagli uomini del 118, mentre l’altro era in codice giallo, ed entrambi sono stati trasportati presso l’ospedale San Carlo di Milano per tutti gli accertamenti del caso. Sull’incidente sta indagando la polizia locale, per cercare di capire di chi siano le responsabilità. Lo scontro è avvenuto in piazzale, Axum, davanti allo stadio San Siro, e fortunatamente non ha avuto esito tragico. A bordo dell’auto vi era una donna di 61 anni, rimasta illesa dopo l’impatto con i due mezzi green.

INCIDENTI OGGI, MOTOCICLISTA MORTO A BAREGGIO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi quello avvenuto a pochi chilometri di distanza dal precedente, precisamente a Bareggio, a ovest del capoluogo lombardo. In questo caso un uomo a bordo di una motocicletta è stato travolto da un’auto mentre stava percorrendo la strada provinciale.

Una volta lanciati i soccorsi sul posto si sono recati due automediche e un’ambulanza, e il motociclista è stato rinvenuto in condizioni disperate: l’uomo, dopo una prima stabilizzazione, è stato portato in codice rosso presso l’ospedale San Carlo. La sua prognosi era inizialmente riservata tenendo conto che il motociclista è stato rinvenuto in arresto cardiaco e con una serie di gravissimi traumi su tutto il corpo, poi nelle ore successive il ricovero è arrivata la triste notizia della sua morte: aveva 54 anni.

