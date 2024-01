Incidenti oggi, giovane investito e ucciso in bici a Caserta/ Due ragazzi morti sulla Pontina

E’ giovedì 18 gennaio 2024 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti stradali più gravi registrati purtroppo sulle strade del nostro Paese. Cominciamo da quello avvenuto in provincia di Caserta, dove un giovane a bordo di una bici è stato investito e ucciso. L’episodio si è verificato di preciso a Castel Volturno, in località Bagnara; il teatro, la via Brunelleschi, vicino al supermarket. Proprio qui il ragazzo, originario dell’Africa, è stato investito da una Fiat Bravo di colore bianco su cui vi erano due ragazzi di etnia rom.

Classifica migliori supermercati d'Italia Altroconsumo/ Esselunga, Eurospin e Dem in vetta (18 gennaio 2024)

L’impatto è stato violentissimo al punto che il giovane ciclista è stato sbalzato per diversi metri, per poi andarsi a schiantare rovinosamente contro un muretto di un’abitazione. Immediato l’arrivo dei soccorsi, contattati da diverse persone che hanno assistito allo scontro, ma quando gli uomini del 118 si sono recati sul luogo dell’incidente per il giovane non vi è stato nulla da fare: le hanno tentate tutte per salvarlo ma alla fine ne hanno decretato il decesso. Secondo quanto segnalato i due rom a bordo sarebbero scappati subito dopo lo scontro, fuggendo verso la zona consortile di Bagnara.

Piano pandemico 2024-2028: “lockdown, Dpcm, mascherine, scuole chiuse”/ Cosa c’è nella bozza Governo-Regioni

INCIDENTI OGGI, 60ENNE MORTO A COLICO

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in provincia di Lecco, dove un 60enne è morto a seguito di uno scontro avvenuto di preciso a Piona di Colico. L’incidente si era verificato lo scorso 2 gennaio, e aveva già causato una vittima. Ieri è purtroppo deceduto il 60enne Enrico Taffa, che è morto dopo due settimane di agonia: la sua auto era precipitata nelle acque del lago di Como, versante Lecco.

La moglie di Taffa, la 56enne Manuela Spargi, era stata estratta senza vita dall’abitacolo, mentre il marito era stato rinvenuto ancora in vita, così come il 79enne cugino della prima vittima, originario di Bernareggio. Il 60enne ha esalato l’ultimo respiro dopo aver lottato per quasi due settimane a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche. Da segnalare infine, fra gli incidenti più gravi di oggi, anche quello avvenuto sulla Pontina, uscita Campoverde, direzione Roma, dove due ragazzi sono morti e tre sono rimasti gravemente feriti. I 5 erano a bordo di una Smart che si è ribaltata autonomamente: un 24enne e un 34enne sono deceduti sul colpo mentre gli altre giovani sono stati soccorsi in condizioni gravi e si trovano ora ricoverati presso gli ospedali della zona.

“Taglio tassi di interesse probabile in estate”/ Lagarde: “Ma i mercati aggressivi non ci aiutano”

© RIPRODUZIONE RISERVATA