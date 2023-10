Incidenti oggi, un uomo investito e ucciso a Vicenza/ Auto fuori strada: morta 46enne a Gaggiano

Andiamo a fare il punto anche oggi, sabato 29 ottobre 2023, su quali siano stati i principali incidenti verificatisi sulle strade italiane e cominciamo da quanto accaduto a Vicenza, dove una tragica fatalità ha strappato la vita ad un uomo. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Gazzettino attraverso il proprio sito web, sembra che la vittima abbia fatto tutto da sola, finendo investita. L’episodio si è verificato di preciso in quel di Velo D’Astico, in via Roma, dove l’uomo stava camminando tranquillamente sul marciapiede quando è scivolato ed è caduto in strada.

La sfortuna ha voluto che proprio in quegli istanti stesse passando di lì una vettura che l’ha investito, travolgendolo in pieno, impossibilitata ad evitare l’impatto. Lo stesso automobilista ha chiamato gli uomini del soccorso stradale, che nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato ma per la vittima non vi è stato nulla da fare: disperati i tentativi di rianimarlo ma alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto. Non è da escludere che la caduta sia stata causata da un malore o eventualmente una distrazione. I carabinieri hanno aperto una indagine e stanno approfondendo proprio queste due ipotesi per cercare di risalire alla verità.

INCIDENTI OGGI, 46ENNE MORTA A GAGGIANO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Milano, precisamente in località Gaggiano. In questo caso a perdere la vita è stata una donna di 46 anni originaria del Brasile. La vittima si trovava lungo la strada Statale 494 alla guida di un’auto quando all’improvviso è sbandata, perdendo il controllo del proprio mezzo.

Purtroppo la corsa impazzita del mezzo si è conclusa violentemente, visto che l’auto è andata a sbattere contro un albero. Anche in questo caso l’intervento dei soccorsi stradali è stato tempestivo ma per la donna non vi è stato nulla da fare e ne è stato decretato il decesso sul posto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Abbiategrasso che hanno aiutato i soccorsi ad estrarre la 46enne brasiliana dalle lamiere contorte del suo mezzo.

