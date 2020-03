Incidenti stradali: 50enne motociclista morto a Roma/ 27enne deceduto nel ragusano

Nonostante l’Italia sia diventata una zona rossa nella sua totalità, non si placano gli incidenti stradali mortali. Uno dei più recenti ci giunge da Roma, precisamente dal Grande Raccordo Anulare. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 marzo, un motociclista di 50 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un furgone. L’episodio si è verificato di preciso alle ore 16:30, all’interno della Galeria Appia, all’altezza del chilometro 45,130 dell’A90. In base alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, come riferisce RomaToday, la moto si sarebbe scontrata sulla corsia di emergenza contro un furgone fermo. Il mezzo pesante era in panne dopo aver finito la benzina e di conseguenza aveva deciso di sostare appunto sulla carreggiata più esterna. Il 50enne centauro, originario di Roma, ha impattato violentemente contro il furgoncino, e lo scontro non gli ha lasciato scampo, uccidendolo pressochè all’istante.

INCIDENTI STRADALI: UN MORTO A RAGUSA, UN ALTRO A CASERTA

Un’altra vittima si è verificata in Sicilia, precisamente in località Comiso, provincia di Ragusa. A perdere la vita il 27enne Fabio Bellio, morto a seguito di un incidente avvenuto lungo la strada statale 514 di Chiaramonte. L’auto che stava conducendo si è scontrata con un altro mezzo, un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane guidatore: inutili infatti i tentativi di soccorrerlo, quando giunti sul posto gli uomini del 118, il ragazzo era già morto. Infine segnaliamo una tragedia avvenuta in quel di Castel Volturno, in provincia di Caserta (Campania). Lungo la Domiziana, all’altezza del chilometro 31, un uomo è stato investito e ucciso da un’automobile che stava passando di lì in quegli istanti. La vittima si trovava su una bicicletta quando è stata travolta da una Lancia Y guidata da un 79enne del posto. Per il ciclista non vi è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi era già morto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA