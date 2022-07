Incontro Draghi-Erdogan/ Video: “Uniti in condanna invasione russa e sostegno a Kiev”

Incontro ad Ankara tra Mario Draghi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Archiviate le tensioni del passato, i due leader hanno parlato dei nuovi accordi di cooperazione, accendendo i riflettori sui principali dossier internazionali: dalla gestione nei flussi migratori dalla Libia alla guerra tra Russia e Ucraina, fino al tema energia. Il primo ministro è stato accompagnato da cinque ministri: Di Maio, Lamorgese, Guerini, Cingolani, Giorgetti.

SICCITÀ, OK CDM A STATO D’EMERGENZA/ Fondi per Lombardia, Veneto, Piemonte, ER e FVG

“Draghi è un amico”, ha esordito Erdogan in conferenza stampa dopo la firma negli accordi di cooperazione: “Faccio le condoglianze per l’incidente alla Marmolada. L’Italia per noi è un partner molto importante sul piano energetico e anche sulla questione Libia”. Entrando nel dettaglio dell’intesa tra Italia e Turchia, il reciproco riconoscimento delle patenti di guida e la protezione delle informazioni classificate nell’industria della difesa. E ancora, la consultazione strutturata tra i ministeri degli Esteri in diversi campi, dalla ricerca scientifica alla protezione civile.

SCENARIO/ Nuova austerità o modello-pandemia: Draghi si presenta "zoppo" alla partita

INCONTRO DRAGHI-ERDOGAN: “ITALIA E TURCHIA PARTNER, AMICI, ALLEATI”

Intervenuto nel corso della conferenza stampa congiunta, Draghi ha spiegato che l’incontro con Erdogan vuole rafforzare l’alleanza tra Italia e Turchia, già partner commerciali da diversi anni: “Italia e Turchia sono unite sulla guerra in Ucraina e sul sostegno a Kiev. Entrambi cerchiamo la pace per l’Ucraina, ringrazio la Turchia per la sua collaborazione per lo sblocco del grano, evitando una crisi alimentare gravissima”. Gli accordi presi oggi toccano diversi settori e hanno un obiettivo di lungo termine, ha aggiunto Draghi. Erdogan ha invece ringraziato Roma per essere tra i Paesi che sostengono maggiormente la prospettiva europea per Ankara: “Per noi è essenziale rafforzare ulteriormente la prospettiva di adesione della Turchia all’Unione Europea”. Per quanto riguarda il grano, Erdogan ha spiegato che i negoziati per un corridoio del grano nel Mar Nero vanno avanti: “Al momento non abbiamo una crisi su questo ma in Africa c’è un grandissimo problema. Per questo speriamo ci sia un accordo tra Putin e Zelensky anche sotto l’ombrello Onu. Cerchiamo di arrivare a un risultato tra 10 giorni”.

Turchia e Arabia Saudita, via a collaborazione/ Legami politici, economici e militari













© RIPRODUZIONE RISERVATA