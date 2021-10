Incontro Draghi-sindacati sul lavoro/ No rinvio dell’obbligo green pass, sui tamponi…

Incontro oggi tra Mario Draghi e i sindacati per fare il punto della situazione sulla sicurezza sul lavoro. Diversi gli argomenti sul tavolo a Palazzo Chigi, a partire dall’obbligo di green pass nelle aziende. Il governo ha intenzione di tirare dritto: no alla richiesta di rinviare l’applicazione del certificato verde alla fine di ottobre. «L’esecutivo ritiene che sia uno strumento indispensabile», la conferma di Pierpaolo Bombardieri (Uil).

DIETRO IL COVID/ Com'è difficile disinnescare la paura in un'Italia fragile

Una delle novità più interessanti emerse nel corso del vertice tra Draghi e i sindacati è lo stop al limite di 48 ore di anticipo per i controlli. Come evidenziato dai colleghi di Tg Com 24, i datori di lavoro, sia pubblici che privati, potranno chiedere in anticipo la verifica del green pass in base alle esigenze organizzative, ma non è più prevista la previsione del limite di due giorni di anticipo.

Green Pass, FAQ Governo su regole lavoro/ Novità: controlli, multe, QR code, tamponi

Incontro Draghi-sindacati sul lavoro: le novità sui tamponi

Nel corso del vertice tra Draghi e i sindacati si è discussa l’ipotesi di sconti per le aziende riguardo l’acquisto dei tamponi. Il governo ha chiarito che non ci sarà un azzeramento dei costi, ma è al vaglio l’introduzione di ulteriori deduzioni. Ricordiamo che le imprese hanno già un credito d’imposta al 30%. Intervenuto ai microfoni dei cronisti a Palazzo Chigi, Maurizio Landini ha spiegato: «Personalmente penso che sarebbe un fatto molto importante che le imprese tutte, non solo qualcuna come sta succedendo, assumessero l’onere del pagamento del tampone per tutti i lavoratori». Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, ha parlato di incontro breve ma positivo: «Oltre al rifinanziamento della Cig Covid fino a fine anno, nel decreto fiscale si rifinanziano l’indennità di malattia per le persone in quarantena. Un primo giudizio positivo sul complesso di questi interventi».

LEGGI ANCHE:

Raggi incontra Gualtieri: "No indicazioni di voto"/ "A Roma io sarò a opposizione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA