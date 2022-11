INCONTRO MELONI-XI JINPING/ Leader Cina: “Puntare su Giochi Milano-Cortina 2026”

Confermati gli ottimi rapporti tra Italia e Cina nell’incontro tra Giorgia Meloni e Xi Jinping a margine del vertice G20 a Bali, in Indonesia. Due Paesi che secondo il leader asiatico “sono civiltà antiche e partner strategici globali con ampi interessi comuni e solide basi per la cooperazione”, con Pechino pronta a espandere il consenso e costituire un esempio per lo sviluppo di relazioni tra realtà diverse per sistema sociale e retroterra culturale.

MONITORAGGIO ISS: RT 0.88, INCIDENZA SALE/ Video, Rezza: "Lieve aumento ricoveri"

Come riportato dai colleghi di China Daily, Xi Jinping ha invocato una collaborazione ancora più stretta in settori come la produzione di alta fascia, l’energia pulita, l’aviazione e l’aereospazio, nonchè nei mercati di terze parti. Pechino, inoltre, è pronta a a importare più prodotti italiani di alta qualità, accogliendo l’Italia come Paese d’onore all’edizione 2023 della China International Consumer Products Expo.

Stefano Andreotti "Esterno Notte? Distorce fatti"/"Mio padre si attivò per Aldo Moro"

INCONTRO MELONI-XI JINPING: I TEMI SUL TAVOLO

Nel dialogo tra Giorgia Meloni e Xi Jinping si è parlato anche delle Olimpiadi invernali di Milano 2026. Il leader cinese ha messo in evidenza la necessità di “concentrarsi sull’evento per rafforzare gli sport su ghiaccio e neve e la cooperazione industriale”. Relazioni in salute, dunque, con il numero uno di Pechino che ha tenuto a ribadire la grande collaborazione nel contrasto alla pandemia da Covid-19. Due Paesi vicini per approfondire solidarietà e cooperazione, ma anche pronti a collaborare “per affrontare le principali problematiche del panorama globale”. Cina e Italia, si legge ancora, dovrebbero portare avanti la loro “tradizionale amicizia, comprendere e sostenere gli interessi fondamentali e le preoccupazioni l’una dell’altra, e cercare un terreno comune accantonando le divergenze”. La speranza di Xi Jinping, inoltre, è che Roma possa interpretare un ruolo di primo piano nell’impegno dell’Ue a perseguire una politica “indipendente e positiva” nei confronti della Cina.

LEGGI ANCHE:

Nichi Vendola/ "Genitore 1-2 drammatico, pone gerarchia tra me e mio marito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA