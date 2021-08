INDUSTRIA/ Marposs si rafforza: comprata Movomatic da Janoptic

Il 30 Luglio, MARPOSS SPA, fornitore di strumenti di misurazione e controllo a elevata precisione per l’ambiente d’officina, con sede a Bologna, ha completato il processo di acquisizione della divisione di business della Jenoptik (Jena, Germania) relativa alla misura in-process su macchine rettificatrici, conosciuta con il nome MOVOMATIC.

Il brand MOVOMATIC, riferimento nel settore della misura in-process, sarà reintrodotto, dopo che a seguito dell’integrazione in Jenoptik, per un periodo il suo utilizzo era stato abbandonato.

La struttura, il management così come il personale impiegato nelle diverse sedi della ricostituita MOVOMATIC, continueranno le proprie attività garantendo il miglior livello di servizio e di supporto.

Entrambe MARPOSS e MOVOMATIC offrono prodotti e soluzioni uniche attraverso gestioni di mercato mirate che continueranno ad esercitare attraverso un approccio autonomo ai rispettivi clienti.

Possibili sinergie tra le due linee di prodotto, come ad esempio la possibilità di combinare le soluzioni di misura MOVOMATIC con i sistemi di bilanciatura mola e altri sensori di MARPOSS, saranno analizzate per possibili integrazioni tecniche.

Con questa strategia di acquisizioni e forte di una lunga tradizione nel campo della misura e controllo della produzione industriale, MARPOSS punta ad espandere la propria presenza sui mercati e ad ampliare il portafoglio prodotti e servizi per i propri clienti.

MARPOSS è stata fondata nel 1952 ed è guidata da Stefano Possati, Presidente del Gruppo. L’Azienda si è sempre contraddistinta nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per il controllo qualità in ambiente d’officina, che vanno dalla misura di precisione di componenti meccanici prima, durante e dopo il processo di lavorazione, ai controlli dei processi e delle condizioni della macchina utensile, dai controlli di tenuta per tutti i settori industriali, a linee automatiche di montaggio e controllo.

MARPOSS è fornitore primario dei maggiori costruttori automobilistici che sta supportando nella transizione verso la mobilità elettrica, così come dei settori aerospaziale, biomedicale, dell’elettronica di consumo, dei semiconduttori e del vetro; il Gruppo conta oggi oltre 3.500 dipendenti a livello mondiale ed è presente con oltre 80 sedi proprie, in 25 diversi Paesi.

