Infermiere uccide 8 anziani in RSA di Ascoli Piceno/ Overdose di farmaci: arrestato

Otto anziani morti in una residenza sanitaria assistenziale della provincia di Ascoli Piceno e questa volta no, il Coronavirus non c’entra: a causare i decessi, secondo quanto appurato dai carabinieri del nucleo investigativo locale, della compagnia di San Benedetto del Tronto e della stazione di Offida, sarebbe stato un infermiere, per il quale è stata data “esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere”. L’uomo è finito in manette poiché indagato per l’esecuzione di otto omicidi premeditati e per averne tentati altri quattro in un periodo decisamente antecedente alla pandemia di Covid-19 (gennaio 2017-febbraio 2019). Come riferisce il quotidiano “Il Messaggero”, si presume che le morti siano sopraggiunte in seguito alla somministrazione di farmaci in dosi eccessive o, addirittura, non previste. Il procuratore Umberto Monti ha inoltre denunciato “le ulteriori aggravanti dell’aver commesso i fatti con mezzi insidiosi (ripetute somministrazioni indebite di farmaci, promazina, insulina, anticoagulanti, per dosi e/o tipologia non previsti e controindicati, al fine di causare i decessi), e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione di infermiere che espletava”.

INFERMIERE DELL’RSA DI OFFIDA IN MANETTE

L’infermiere è stato arrestato in queste ore, ma le indagini sul suo conto sono cominciate molto tempo fa: parliamo addirittura del settembre 2018. A segnalare il tutto è stata un’operatrice socio-sanitaria, operante proprio presso la medesima rsa di Offida. Come ha spiegato il procuratore di Ascoli Piceno, Umberto Monti, “dopo aver cercato di esternare i suoi sospetti ad altro personale sanitario e ad alcuni suoi superiori senza trovare ascolto, la donna si è rivolta ai carabinieri della stazione di Offida, che non hanno sottovalutato la segnalazione, l’hanno coordinata con alcune lamentele da parte dei familiari degli ospiti e hanno interloquito immediatamente con la Procura della Repubblica per gli eventuali approfondimenti”. L’uomo, 57 anni, è assistito dal legale Tommaso Pietropaolo, che, a “Il Messaggero”, ha dichiarato: “Al di là del fatto che il mio assistito si è sempre dichiarato estraneo a qualsiasi accusa, mi chiedo quali siano i motivi per cui è stato arrestato a distanza di così tanto tempo dai fatti e a indagine chiusa”.



