Infertilità maschile inspiegabile: scoperta causa/ Dna degli spermatozoi “impigliato”

Infertilità maschile inspiegabile, scoperta la causa grazie allo studio dei ricercatori dell’Università della Pennsylvania. Il problema è legato al Dna degli spermatozoi, che resta “impigliato” nelle proteine attorno alle quali si avvolge per compattarsi nel nucleo delle cellule. Come spiegano i colleghi dell’Ansa, si tratta di un problema ereditario e la scoperta è stata possibile grazie al lavoro effettuato sui topi di laboratorio. Lacey J. Luense, prima autrice dello studio, ha spiegato: «Per gli uomini che soffrono di infertilità senza una causa apparente, tutto può risultare nella norma all’esame medico: sia la conta che la motilità degli spermatozoi. Eppure non riescono ad avere figli». Lo studio, pubblicato sulla rivista Developmental Cell, potrà aiutare la ricerca di nuove cure contro la sterilità.

INFERTILITA’ MASCHILE INSPIEGABILE, LA SCOPERTA NEGLI USA

Carlo Alberto Redi, direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo dell’Università di Pavia, ha spiegato ai microfoni dell’Ansa: «Il problema è dovuto a un errore nello sviluppo degli spermatozoi a partire dalle staminali germinali e, in particolare, nella mancata sostituzione delle proteine che avvolgono il Dna delle cellule, gli istoni, con le protamine, proteine più piccole che servono a compattare il Dna negli spermatozoi». Una ricerca importante, dunque, con gli studiosi in grado di localizzare i punti del Dna che restano impigliati negli istoni: «Questo avviene in corrispondenza di alcune regioni non codificanti del genoma, a livello di alcuni promotori che regolano l’espressione di geni e in corrispondenza di uno specifico gene, chiamato Gcn».

