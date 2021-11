Infortunio Alvise Rigo/ Lo sconvolgente impatto alla testa e l’addio al rugby

Non tutti sanno che l’ex rugbista Alvise Rigo, prima di entrare a Ballando con le Stelle, ha dovuto fare i conti con infortuni terribili e svariati guai fisici. La carriera dell’atleta è stata infatti caratterizzata da parecchi stop, tra cui quello provocato da uno sconvolgente impatto alla testa a 30 chilometri orari. L’aspirante ballerino era rimasto immobilizzato per diverso tempo, una condizione fisica precaria che lo ha spinto a prendere la decisione più difficile: smettere di giocare.

A Ballando con le Stelle 2021 cerca quindi una sorta di “riscatto”, evitando però mosse spericolate. Per sua fortuna, rispetto al rugby, il rischio di incorrere in nuovi infortuni è davvero ridotto al lumicino, anche se a dire la verità è capitato più di una volta, che qualcuno a Ballando si fermasse per piccoli problemi muscolari.

Alvise Rigo, l’addio al rugby per i troppi infortuni

Per quanto riguarda gli infortuni di Alvise Rigo, nella sua carriera ha dovuto anche affrontare uno stop per una frattura alla caviglia e al setto nasale. Ha deciso di abbandonare lo sport nel 2020 e di cambiare vita, e lavoro, trasferendosi a Milano. L’aspirante ballerino è diventato modello, barman e buttafuori. E’ stato inoltre vicino a molti vip, come addetto alla sicurezza: ha seguito, tra i tanti personaggi famosi, Kendall Jenner e Antonella Clerici. Ora che gli infortuni hanno rallentato la sua scalata nel mondo dello sport e dell’agonismo, Alvise Rigo cerca di togliersi soddisfazioni e raggiungere i propri obiettivi nel mondo dello spettacolo. Di sicuro il concorrente di ballando con le Stelle è partito con il piede giusto.

