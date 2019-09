Infortunio Pellegrini/ Frattura del quinto metatarso, come sta e quanto starà fuori?

L’infortunio di Lorenzo Pellegrini è più grave del previsto e mette nei guai la Roma e Paulo Fonseca. Il calciatore infatti è stato tra i più brillanti di questa prima parte di stagione della squadra giallorossa, dimostrandosi ragazzo dal grandissimo talento che grazie al nuovo tecnico ha avuto la possibilità di iniziare a giocare nel ruolo giusto. A comunicarlo è la stessa società che tramite il suo profilo di Instagram ha specificato: “Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto in giornata a degli accertamenti strumentali per il dolore al piede destro insorto durante la gara di ieri. Le indagini hanno mostrato una frattura del quinto metatarso. Il calciatore sarà sottoposto a una osteosintesi domani mattina. AL tempo dell’intervento sarà possibile calcolare i tempi di recupero“.

Infortunio Pellegrini, Roma news: quando tornerà in campo?

Quando tornerà in campo con la Roma Lorenzo Pellegrini dopo l’infortunio al quinto metatarso? La frattura pare che lo terrà fuori almeno per due mesi anche se al momento è difficile trasformare le ipotesi in certezze. Sarà dunque importante valutare come andrà l’operazione di domani, cioè una osteosintesi per la frattura del quinto metatarso. Il centrocampista è stato fondamentale per l’inizio della stagione della squadra giallorossa, schierato da trequartista centrale nel 4-2-3-1 del tecnico portoghese. Un ruolo nuovo che gli è stato cucito sulle spalle, rinunciando addirittura al talento di Nicolò Zaniolo spesso rilegato in panchina per lasciargli spazio di esprimersi.

