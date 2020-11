Infortunio Rafael Leao/ Il Milan perde l’attaccante, lesione al bicipite femorale

Continua la sfortuna del Milan che perde per infortunio Rafael Leao. L’attaccante si è fermato con la nazionale Under 21 del Portogallo riportando una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Fra dieci giorni sarà effettuato un nuovo controllo per valutare la situazione, ma la sensazione è che il ragazzo rimarrà ai box almeno per un mese. Sicuramente salterà la sfida di domenica contro il Napoli, non ci sarà nemmeno contro il Lilla in Europa League e nuovamente in campionato con la Fiorentina. Dopo queste tre gare saranno valutate le condizioni fisiche, ma difficilmente lo rivedremo in campo. Ci vorrà dunque un po’ di tempo per permettere a Stefano Pioli di sfruttare la sua velocità nello spazio. Questa notizia si aggiunge a un periodo sfortunato in cui i rossoneri hanno perso per Covid proprio Pioli e il suo secondo Giacomo Murelli.

Infortunio Rafael Leao, chi al suo posto in Napoli Milan

Chi giocherà al posto dell’infortunato Rafael Leao nella sfida Napoli Milan in scena al San Paolo domenica sera? I rossoneri torneranno in campo, dopo la sosta per le nazionali, con un 4-2-3-1 d’assalto. La punta centrale ovviamente sarà lo svedese Zlatan Ibrahimovic. Dietro di lui si muoveranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Sicuramente Stefano Pioli perde una pedina preziosa dopo il ko dell’attaccante portoghese che anche se non sempre titolare risulta essere devastante quando viene inserito nella ripresa. La sua rapidità e la bravura a infilarsi negli spazi gli permettono di essere pericoloso quando la squadra avversaria si trova a dover subire la pressione offensiva. Nonostante questo le alternative a disposizione del mister rossonero sono molto importanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA