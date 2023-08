Infrastrutture e PNRR, l’Italia del futuro: Meeting Rimini 2023/ Diretta video incontro con Salvini e Toti

PNRR, INFRASTRUTTURE E SVILUPPO AL MEETING DI RIMINI: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

Dal rilancio delle infrastrutture ai progetti del PNRR, arrivando alla grande scommessa del Ponte sullo Stretto: al Meeting Rimini 2023 si terrà oggi 24 agosto l’incontro con il Ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini per immaginare quale sviluppo avrà l’Italia nel prossimo decennio. L’appuntamento con l’incontro dal titolo “Infrastrutture e PNRR, quale sviluppo per l’Italia” avrà luogo alle ore 13 presso la Sala Conai A2 in Fiera Nuova Rimini: per chi volesse seguire il dibattito in diretta video streaming c’è sempre il canale YouTube del Meeting Rimini (link qui a fondo pagina), o in alternativa i portali online di Agi, Askanews, Corriere della Sera. Interverranno come ospiti in A2:

– Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

– Antonio Decaro, Presidente ANCI e Sindaco di Bari

– Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria

– Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane

– Maximo Ibarra, Amministratore Delegato Engineering

– modera Lanfranco Senn, Economista e Fondatore di Studies in Regional Economics

SALVINI, DECARO E TOTI AL MEETING RIMINI 2023 PER PARLARE DI PNRR E FUTURO

L’incontro organizzato dal Meeting Rimini 2023 vuole essere uno spunto di riflessione approfondita sulla attuale situazione delle infrastrutture nazionali, tanto sui ritardi storici che il nostro Paese sconta dopo decenni di mancati investimenti quanto sulle potenzialità di un Paese pronto al rilancio con il nuovo piano di infrastrutture e opere inserito nel PNRR. Con il Ministro Salvini si cercherà di approfondire quali grandi opere saranno rilanciate, a cominciare dal Ponte su Messina e Reggio Calabria ma non solo: Gronda, Terzo Valico, dighe, ferrovie, tutto con il modello in mente del Ponte di Genova che liberi energie dei privati al servizio e sotto il controllo dello Stato “imprenditore”.

Nel dialogo tra la politica (nazionale con Salvini, regionale con Toti, comunale con Decaro) e i manager più importanti del settore infrastrutturale, si cercherà infine di comprendere il tema «dell’innovazione tecnologica e digitale, come anche gli interventi programmati a medio e lungo termine per promuovere una crescita sostenibile del Paese e per migliorare il benessere della popolazione».













