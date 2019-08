Inga Lindstrom – Rasmus & Johanna/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Inga Lindstrom – Rasmus & Johanna va in onda oggi, 16 agosto, su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Il film, il cui titolo originale è “Rasmus und Johanna”, è stato girato dal regista Gunter Krää ed ha come attori protagonisti Jochen Schropp (Rasmus Johannsen), Julie Engelbrecht (Johanna Palmquist), Sabine Postel (Ellen Palmquist) e Jürgen Heinrich (Per Johannsen). Il film fa parte di una nutrita serie di pellicole televisive tratte dai romanzi di Christiane Sadlo, in arte Inga Lindstrom. Questo film è stato girato nel 2008; in quello stesso anno sono stati girati altri 5 film tratti dai romanzi della Lindstrom, ognuno dei quali è autoconclusivo.

Inga Lindstrom – Rasmus & Johanna, la trama del film

I protagonisti di questo film del ciclo Inga Lindstrom Johanna e Rasmus si conoscono da quando erano bambini. All’epoca, in verità, non andavano affatto d’accordo. Infatti erano i figli dei proprietari di due alberghi in concorrenza tra di loro e in qualche modo avevano ereditato le diatribe familiari. Sono passati molti anni: Johanna ora è una donna adulta e ha studiato in Inghilterra. Decide però di tornare in Svezia per aiutare sua madre Elle con l’attività di famiglia. Rasmus lavora a Stoccolma, dove fa il designer. I due si incontrano per caso e all’inizio non si riconoscono. Poi però realizzano di essere amici di infanzia. Poco alla volta, frequentandosi, i due scoprono che l’antipatia infantile si sta trasformando in attrazione reciproca. Però le rispettive famiglie non vedono di buon occhio il loro legame. L’antica rivalità non è sopita, anzi, si è fatta ancora più accesa ora che la madre di Johanna è diventata sindaco. Inoltre resta aperta la questione del pezzo di terra vicino al lago conteso tra i due contendenti.

