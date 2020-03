Inno Nazionale contro il Coronavirus, video/ Da Roma a Napoli, spettacolo sui balconi

Tutti uniti nella lotta contro il coronavirus. E’ il messaggio contenuto nel video dell’inno nazionale, intonato dai cittadini italiani e non per infondere speranza nella battaglia contro il virus. E’ uno dei video diventati virali in queste ultime ore in diverse regioni di Italia. In Campania hanno compreso la gravità della situazione, così tante persone hanno deciso di manifestare a vicenda la propria vicinanza cantando l’Inno di Mameli. Uno spettacolo che inevitabilmente ha fatto il giro dei social, ma che ha anche ispirato altre iniziative simili che rimarranno a lungo nella memoria degli italiani. Se in Campania hanno cantato a squarciagola l’inno Nazionale, nella capitale ha vinto la bellissima “Roma Capoccia”. Per più di mezzora balconi e terrazzi sono diventati teatro di un bellissimo spettacolo. Il popolo italiano ha voluto dare un messaggio di unione e orgoglio, stringendosi virtualmente l’uno con l’altro. Non c’è alternativa d’altronde, se non il rispetto delle regole fondamentali ed un approccio positivo all’emergenza. Così il silenzio di tante città italiane è stato spezzato dalla voglia dei cittadini di uscirne più forti di prima. Immagini e filmati rievocano il successo dell’Italia ai Mondiali del 2006, quando amici, conoscenti, parenti e sconosciuti erano tutti uniti per la stessa causa. Molto apprezzato anche il “concerto” che Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha improvvisato sul proprio balcone di casa.

Perfino il tuo dolore

Potrà guarire poi

Meraviglioso

Ma guarda intorno a te

Che doni ti hanno fatto…❤#giulianosangiorgi https://t.co/yrG2rQm1Yc pic.twitter.com/jVu39ssINN — иєℓℓì 🐞13 (@chepesantezza13) March 13, 2020





