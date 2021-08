InPa, online sito assunzioni Pubblica amministrazione/ Come funziona: curricula e…

InPa, il Portale del Reclutamento: si chiama così il portale per il reclutamento nella Pubblica amministrazione. Da oggi è online il sito sviluppato dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Almaviva, ma funzionerà in modo sperimentale. In pratica, sarà possibile inserire solo i curricula. Dall’autunno verranno poi pubblicati i bandi e gli avvisi di selezione del personale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il portale, a regime entro il 2023, ospiterà anche i bandi dei concorsi pubblici ordinari e le procedure di mobilità dei dipendenti pubblici. InPa rappresenta, quindi, il cambiamento nella Pubblica amministrazione. In tempo reale sarà un punto di incontro concreto tra domanda e offerte di lavoro.

Riforma pensioni/ "L'impresa" del Governo da chiudere entro dicembre

Come spiegato in una nota, i cittadini potranno registrarsi al portale InPa tramite Spid e caricare i propri dati, il percorso formativo, le specializzazioni e competenze, le esperienze professionali. In altre parole, si può caricare il proprio curriculum in un form appositamente predisposto anche a garanzia della sicurezza dei dati sensibili.

Cassa integrazione e nuova Naspi: cosa cambia?/ Cig anche sotto i 5 dipendenti

INPA, SITO ONLINE: PROTOCOLLI E PARTNERSHIP

Il portale InPa per la ricerca e il reclutamento dei profili professionali nella Pubblica amministrazione si avvarrà anche di banche dati specifiche, come quelle degli iscritti agli Albi e di quelle delle professioni non ordinistiche. Per questo il 16 luglio è stato firmato un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento funzione pubblica e Professioni Italiane che riunisce la rete di professioni tecniche e Cup, quindi si tratta di un universo di circa 1,5 milioni di professionisti. Inoltre, il 4 agosto è stato siglato un protocollo con commercialisti ed esperti contabili e con Assoprofessioni. Invece altri protocolli simili sono in corso di definizione. C’è una partnership, invece, con LinkedIn, per raggiungere anche altri professionisti. Dunque, da oggi ogni professionista può arricchire questo universo di competenze caricando il proprio curriculum. Del resto, per realizzare i progetti del Pnrr servono le migliori energie e competenze, quindi ognuno deve avere la sua opportunità.

TRA SUSSIDI E SVILUPPO/ Vittadini: per lavorare bisogna essere disposti a cambiare





© RIPRODUZIONE RISERVATA