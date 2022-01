Insegnante cannibale condannato all’ergastolo/ Conosce un uomo poi se lo mangia

Choc in Germania dove un uomo è stato arrestato e condannato per cannibalismo. Il killer, tale Stefan R., era un insegnante di 42 anni che è stato riconosciuto colpevole di omicidio e di “offesa alla pace dei morti” dal tribunale di Berlino, che ha quindi decretato per lui il carcere fino a fine vita, l’ergastolo. L’uomo avrebbe ucciso, poi smembrato e in parte mangiato un altro uomo di 43 anni, che lo stesso insegnante aveva conosciuto su internet, una storia che riporta alla mente, al di là dell’aspetto web, alcuni dei più efferati killer degli anni ’70 e ’80 degli Stati Uniti, protagonisti di atti di questo tipo.

Visto la gravità di quanto commesso, come riportato dall’agenzia Agi, l’uomo non potrà beneficiare di alcuna liberazione anticipata, e Matthias Schertz, presidente del tribunale berlinese, ha definito Stefan R come “inumano”, spiegando che lo stesso ha voluto commette il delitto per “realizzare i suoi sogni cannibali”.

42ENNE INSEGNANTE TEDESCO CONDANNATO PER CANNIBALISMO: LA VITTIMA UN 43ENNE CONOSCIUTO ONLINE

L’episodio risale a due anni fa, precisamente al 6 settembre del 2020, quando il 43enne conosciuto su internet aveva preso accordi con l’insegnante: i due, conosciutisi su una piattaforma di dating, dovevano vedersi per consumare un rapporto ses*uale. L’appuntamento era stato fissato nell’abitazione dell’insegnante, e una volta arrivato, alla vittima è stato offerto un bicchiere contenente la cosiddetta “droga dello stupratore”, una droga molto potente che tende a stordire chi la prende.

In tal modo l’insegnante ha potuto fare quello che voleva del suo partner, e prima l’ha sgozzato, lasciando che il corpo dello stesso si svuotasse di sangue “perché questo gli procurava una eccitazione sessuale”, ha specificato il procuratore Martin Glage nella sua requisitoria. Dopo di che l’insegnante ha mangiato delle parti del cadavere. La scena che si sono trovati di fronte le forze dell’ordine è stata davvero impressionante. Fortunatamente Stefan R. non uscirà mai più di galera.



