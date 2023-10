Insegnanti aggrediti, pene più severe per alunni e genitori/ Camera approva legge: cosa cambia

E’ stata approvata dalla Camera una proposta di legge per rendere più severe le pene per i genitori che si sono resi protagonisti di aggressioni agli insegnanti a scuola, nonché per gli alunni che abbiano almeno dai 14 anni in su. Come riferisce Fanpage, la pena massima al momento è di cinque anni nel caso in cui si verificasse una vera e propria aggressione, mentre è di tre anni in caso di offese e aumenterebbe fino alla metà se riguardasse un membro del personale scolastico, quindi non solo insegnanti ma anche il personale Ata, presidi e via discorrendo.

Abusi sui minori, +10% rispetto al 2021/ Garante infanzia: “L'89% dei reati su bimbe e ragazze”

In totale la pena è di sette anni e mezzo di carcere per un’aggressione a scuola, mentre di quattro anni e mezzo per un oltraggio. Inoltre, con la nuova proposta di legge tutti i reati violenti o di minaccia risultano essere aggravati se rivolti al personale scolastico, anche se a commetterli è uno studente minorenne, purchè sia over 14. Il testo è passato con 150 voti a favore, nessuno contrario e 107 astenuti, ed ora arriverà in Senato dove comunque potrebbe essere ancora modificato.

SCUOLA/ Occorre liberare la valutazione (e i prof) dalla maschera del "doppio"

ALUNNI E GENITORI CHE AGGREDISCONO INSEGNANTI: LE PAROLE DI ROSSANO SASSO

Presentando la legge si parla di “aggressioni oscene delle quali gli insegnanti sono sempre più spesso vittime, da parte dei loro alunni e, spesso, delle famiglie, che ne sostengono, a volte in modo arrogante, le ragioni”. Rossano Sasso, deputato leghista, ha commentato: “Si tratta di aggravare le pene per il reato di violenza, minaccia e oltraggio al personale scolastico, in quanto pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, per tutelare la libertà di insegnamento e per restituire agli insegnanti un ruolo di primo piano nella vita della società”.

Tagli alle scuole, attesa per il verdetto dopo ricorso della Campania/ La posizione di Valditara

E ancora: “Per garantire una condizione di maggiore serenità agli insegnanti è bene intervenire. Anche nel caso di ragazzi dai 14 ai 18 anni la pena sarà inasprita, ma va considerata l’attenuante della minore età”. Qualora la legge passasse il 15 dicembre di ogni anno verrà istituita la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA