INSTAGRAM DOWN, FUNZIONI BLOCCATE/ Serata nera, direct bloccati e storie invisibili

Un’altra serata in “down” per Instagram. La popolare piattaforma social di proprietà di Facebook ha visto gli utenti italiani riversarsi in massa sulle altre concorrenti (in particolare Twitter) lamentando come praticamente non funzionasse più nulla. Instagram Down, l’ennesimo dell’ultimo periodo con la possibilità di inviare messaggi diretti particolarmente colpita, moltissimi utenti hanno lamentato l’impossibilità di contattare o essere contattati dai proprio followers, con i direct bloccati. Ma anche altri disservizi si sono fatti registrare, dalle storie invisibili che non si sono potute visualizzare mentre altri, anche se in minor numero, hanno avuto Instagram completamente non funzionante, senza poter neanche postare o vedere i post degli altri. Una situazione che è andata in miglioramento solo intorno alla mezzanotte, quando progressivamente Instagram è ripartito e soprattutto i direct sono tornati ad arrivare a destinazione.

INSTAGRAM DOWN, PROBLEMI FREQUENTI

Non è di certo la prima volta che Instagram finisce nell’occhio del ciclone dei suoi utenti. Nelle ultime settimane i malfunzionamenti della piattaforma social, in particolar modo in Italia, sono stati ripetuti e in questa prima quindicina di giugno si è trattato di una spiacevole abitudine. Si tratta di una problematica che starebbe investendo “casa Zuckerberg“: infatti anche Facebook negli ultimi giorni, seppur in maniera minore, ha fatto registrare malfunzionamenti e anche nella serata di lunedì alcuni utenti in Italia hanno lamentato l’impossibilità di postare anche su Facebook, mentre qualcuno c’è riuscito ma con i post che comparivano in “differita“. Si cercano spiegazioni, qualcuno inizia ad avanzare l’ipotesi che i server stiano cominciando a segnare il passo e a sentire il tempo avanzare: di sicuro le altre piattaforme ringraziano, non solo Twitter ma anche TikTok che sta ormai guadagnando una popolarità enorme non solo tra gli under 25 ma in tutte le fasce d’età.



© RIPRODUZIONE RISERVATA