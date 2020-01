INSTINCT 2/ Anticipazioni 4 gennaio: la verità sul killer della Bella Addormentata

INSTINCT 2, FOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, sabato 4 gennaio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Instinct 2 in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo “Caccia all’uomo“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una pattinatrice viene uccisa mentre sta facendo delle prove nella pista di ghiaccio. Intanto, Dylan (Alan Cumming) e il resto del Dipartimento inizia a credere che il killer della Bella Addormentata sia qualcuno del passato di Ryan (Travis Van Winkle), magari il suo ex partner Darren (Michael Mulheren). Lizzie (Bojana Novakovic) invece si occupa del caso della pattinatrice: secondo l’allenatore e il partner potrebbe essere tutto collegato con il furto della sua medaglia d’oro, avvenuto qualche settimana prima. Mario (Rowan Vickers) è sconvolto, mentre l’allenatore svela che la vittima era molto umile, anche se era riuscita a battere i due campioni in carica. Stephanie (Nicole Kang) e Reese (Justiin A. Davis) però negano di aver avuto dei problemi con Emily. Nel frattempo, Maya (Reshma Shetty) rivela a Julian (Naveen Andrews) che l’MI6 sospetta della CIA per l’attacco hacker e gli chiede di collaborare, ma senza dire niente a nessuno, nemmeno a Lizzie e Dylan. Più tardi, Lizzie scopre che Mario e Reese hanno una relazione: Emily sapeva tutto e ha mantenuto il segreto. Mario svela inoltre che la ragazza veniva minacciata da qualcuno e che era terrorizzata. Più tardi, Ryan decide di partire per controllare un caso gestito da Darren, insospettito della fretta con cui ha voluto chiuderlo. Dylan decide di accompagnarlo fino in Nebraska, ma la Gooden (Sharon Leal) gli impedisce di risolvere prima il caso della pattinatrice. Dopo aver scoperto grazie a Julian l’identità dello stalker, Lizzie decide di coinvolgere la Gooden nel suo arresto. A casa di Daniel (Bubba Weiler) viene ritrovata anche la medaglia di Emily. Durante l’interrogatorio, la detective realizza che Emily fosse terrorizzata da qualcuno che aveva la chiave del suo appartamento. Intanto, Ryan e Dylan informano i Rego degli ultimi sviluppi: Darren, dopo un iniziale rifiuto, trova poi dei nuovi indizi. Grazie alla videocamera segreta che Emily aveva installato nel suo appartamento, Lizzie e la Gooden scoprono che la vittima veniva vessata dal suo allenatore. La fidanzata di Brent (Danny Burstein) fa inoltre marcia indietro sull’alibi che gli aveva fornito per il delitto. Intanto, Julian rivede di nuovo Maya e accetta di collaborare nelle indagini dell’MI6. Grazie ad una telefonata di Lizzie, Dylan realizza poi un dettaglio importante sul possibile assassino di Rego: il figlio Cormac (Michael Rady). Ryan arriva alla stessa conclusione grazie ad una vecchia foto d’infanzia, in cui entrambi giocavano al di sotto di una tenda fatta con un lenzuolo con i cowboy. L’uomo però è già partito per New York.

ANTICIPAZIONI INSTINCT 2 DEL 4 GENNAIO 2020

EPISODIO 9, “CACCIA ALL’UOMO” – Ryan e Dylan tornano in fretta dal Nebraska dopo aver intuito che Cormac Rego è l’assassino del padre e anche il killer della Bella Addormentata. In un faccia a faccia inaspettato, Cormac rivelerà di aver aumentato gli indizi sul proprio conto per far capire a Ryan la verità. Intanto, l’intero Dipartimento scopre la verità su Cormac grazie alle indagini più approfondite sugli appartamenti acquistati di recente nella zona in cui sono avvenuti gli omicidi. Cormac ha nascosto nella sua casa diverse lenzuola all’interno di un armadio, così come l’arma del delitto. Secondo Dylan vuole essere fermato, ma una telefonata della madre al killer ribalta ogni cosa. Risolto il caso, Dylan riceve una visita del padre: la CIA sospetta che sia stato Julian ad installare il malware nei server della Polizia di New York.

