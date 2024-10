Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock

Sabato 12 ottobre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 15:40, il film di spionaggio del 1959 dal titolo Intrigo internazionale. La pellicola è uno tra i più grandi capolavori del grande regista Alfred Hitchcock, conosciuto anche con il soprannome di “The Master of Suspense” per i suoi celebri lungometraggi di genere thriller, come L’uomo che sapeva troppo (1956) o Gli uccelli (1963). Le musiche del film Intrigo Internazionale hanno invece la firma del compositore Bernard Herrmann, che nel corso della sua carriera collaborò a diversi progetti cinematografici con il regista a partire dal 1955 fino al 1964, tra cui La congiura degli innocenti (1955) e La donna che visse due volte (1958). Il protagonista è interpretato dall’attore di origini britanniche Cary Grant, uno tra i più grandi artisti di Hollywood tra gli anni ’40 e ’60, e che aveva già lavorato con Hitchcock ne Il sospetto (1941), Notorious – L’amante perduta (1946) e Caccia al ladro (1955).

Al suo fianco l’attrice Eva Marie Saint, ad oggi la più anziana vincitrice del Premio Oscar vivente, premio che aveva ottenuto per la sua interpretazione in Fronte del porto (1954).

Nel cast anche l’attore britannico James Mason, che comparirà anche in un episodio della nota serie tv L’ora di Hitchcock (1962).

La trama del film Intrigo internazionale: uno scambio di persona e un intricato intreccio di eventi

Intrigo Internazionale narra le vicende che vedono coinvolto Roger Thornhill (Cary Grant), un agente pubblicitario che, dopo essere stato fermato alla guida in stato di ebbrezza, sorprende i poliziotti con una storia che sembra inverosimile. Il protagonista, infatti, afferma con sicurezza di essere stato vittima di uno scambio di persona e di essere stato avvicinato per sbaglio da alcuni individui mentre si trovava nei pressi del Plaza Hotel.

Questi soggetti misteriosi continuavano a chiamarlo con un nome che non era il suo e lo avevano obbligato a salire sulla loro vettura, conducendolo presso la lussuosa dimora di un uomo di nome Townsend. Arrivato sul posto, sarebbe stato costretto a bere contro la sua volontà e messo alla guida di un auto, con l’obiettivo di causare un terribile incidente stradale. La polizia decide di non proseguire le indagini, ma Roger non si dà pace e continua ad investigare in prima persona. È così che riesce a scoprire l’identità di Townsend, che si rivela essere un semplice diplomatico. Quest’ultimo viene assassinato davanti agli occhi del protagonista dagli stessi uomini che lo avevano rapito di fronte all’albergo e, nonostante i tentativi dell’uomo di salvarlo, purtroppo Townsend muore proprio mentre la polizia irrompe sul posto.

Roger è quindi costretto a scappare a Chicago, dove fa la conoscenza della bella Eva, che gli permette di superare i controlli. Anche lei, però, nasconde un segreto e Roger capisce finalmente di essere solo una pedina di un enorme e pericoloso intrigo internazionale.