Io ricordo Piazza Fontana/ Su Rai 1 il docu-film con Giovanna Mezzogiorno

Io ricordo Piazza Fontana è il film che Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, giovedì 12 dicembre 2019, a partire dalle 21.25. La trama segue le vicende della terribile tragedia avvenuta 50 anni fa a Milano, a causa della bomba scoppiata alla Banca Nazionale dell’Agricoltura. Il bilancio è drammatico: 88 feriti e 17 morti. L’arco narrativo seguirà in particolare Francesca Dendena, figlia di Pietro Dendena, una delle vittime dell’attentato e fra coloro che al momento dell’esplosione si trovano a distanza ravvicinata rispetto alla valigetta esplosiva. La regia è di Francesco Miccichè, mentre il ruolo di Francesca è affidato a Giovanna Mezzogiorno. Luigia Dendena, la madre, avrà invece il volto di Anna Ferruzzo, mentre il padre Pietro verrà interpretato da Stefano Fregni. La famiglia Dendena può contare anche sulla presenza di Paolo, il fratello di Francesca, il cui volto sarà quello di Niccolò Ferrero. Compaiono inoltre Simone Gandolfo (Mauro); Anna Maria De Luca (madre di Mauro); Lorenzo Cervasio (Bruno Chiesa); Francesco Siciliano (avvocato Federico Sinicato); Andrea Bonella (Giovanni Corbellini); Pierluigi Misasi (giudice Scuteri); Luigi Ciardo (Pietro Chiesa); Alberto Basaluzzo (avvocato Coldiretti) e Lea Gavino (Federica Dendena).

Io ricordo Piazza Fontana, la trama del film

La trama del docufilm Io ricordo Piazza Fontana ritorna indietro fino a quel terribile giorno di dicembre del ’69. “Mio padre Pietro Dendena era andato a Milano con la sua Simca 1000. Il suo lavoro lo portava a frequentare le contrattazioni che si svolgevano tutti i venerdì pomeriggio alla Banca Nazionale dell’Agricoltura”, racconta Francesca Dendenza. Lei ha 17 anni e il fratello Paolo ne ha compiuti da poco 10. Nessuno dei due, così come il resto della famiglia, può immaginare che quella mattina saluteranno Pietro per l’ultima volta. Prima dell’esplosione, Francesca si trova al mercato di Santa Lucia per fare alcune compere, in compagnia della madre. Poi il boato, gli interventi

delle autorità e infine il funerale, nel silenzio completo di una città messa in ginocchio. Durante la cerimonia saranno presenti anche diverse personalità politiche, a partire dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Luigia Dendeni però sceglierà di non stringere la mano a chi fra loro gliela porgerà per esprimerle le condoglianze. La prima pista sui colpevoli porterà fino a Pietro Valpreda: si pensa ad un attacco degli anarchici. La ricostruzione e l’iter processuale sarà lungo, conditi di delusioni e appelli: la verità però non verrà mai a galla. Si concluderà nel 2005 con la decisione della Cassazione di chiudere il caso per mancanza di prove utili per definire i responsabili. Condanna al tempo stesso i familiari delle vittime a pagare le spese processuali, dando un nuovo dolore a tutti coloro che hanno già subito una grossa perdita.

